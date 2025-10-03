탈잉, 홈트레이닝 프로그램 론칭…“추석 연휴엔 운동 크리에이터와 함께”

사진=탈잉

추석 연휴를 맞아 교육 플랫폼 탈잉이 홈트레이닝(VOD) 프로그램을 선보인다고 3일 밝혔다.

가족 모임과 풍성한 음식으로 즐겁지만 과식과 운동 공백으로 고민이 커지는 시기에 헬스장 휴무로 인한 운동 단절을 최소화하기 위한 취지다.

이번 프로그램은 단순히 집에서 영상을 따라 하는 방식이 아니라, 검증된 피트니스 크리에이터가 직접 커리큘럼 기획에 참여한 콘텐츠라는 점이 특징이다.

대표적인 강의는 유튜브 구독자 117만 피트니스 크리에이터 제이제이의 ‘리즈갱신 다이어트 챌린지’다. 제이제이의 강의는 여성을 위한 바디 쉐이핑 프로그램으로, 체형 라인을 살리는 동작과 꾸준히 따라 하기 좋은 루틴을 중심으로 한다. 단순히 몸무게 숫자에 집중하는 것이 아니라 ‘눈으로 보이는 변화’를 만들어내는 커리큘럼으로, 2023년 12월 처음 공개된 이후 계속적인 업데이트를 거쳐 현재는 누적 매출 40억을 돌파한 탈잉의 대표 홈트레이닝 강의다.

유튜브 구독자 90만 뻔더의 강의는 습관 개선과 자세 교정을 통해 몸의 기능을 회복·강화하는 근본 홈트를 지향한다. 단순한 체중 감량이나 외형 변화를 넘어, 장기적으로 건강하고 올바른 신체 습관을 만드는 데 집중한다. 뻔더의 강의는 올해 4월 공개된 이후 지속적인 입소문을 타며 6개월 만에 누적 매출 10억을 돌파했다.

뿐만 아니라 탈잉 홈트에서는 발레와 같이 일상적으로 접하기 힘든 운동도 배울 수 있다. 발레는 체형 교정과 아름다운 자세에 효과적이라고 알려져 있으며, 최근에는 많은 톱스타들의 몸매 관리 비법으로 주목받고 있다. 집에서도 전문 튜터의 발레 강의를 통해 균형 잡힌 체형과 우아한 라인을 가꿀 수 있다는 점이 주목받고 있다. 해당 강의는 서울 발레시어터 무용수이자 세계그랑프리 무용경연대회(WTDA) 은상 출신의 발레리나 예핏 튜터가 직접 진행한다고 업체 측은 전했다.

이처럼 다양한 프로그램은 단순한 운동 영상을 넘어, 개인 맞춤형 코칭에 가까운 경험을 제공한다. 연휴 동안 무너지기 쉬운 운동 습관을 바로 세우고 싶은 사람이라면 마치 집에서 개인 PT를 받는 듯한 효과를 기대할 수 있다.

탈잉 관계자는 “명절 연휴는 맛있는 음식을 즐길 시간인 동시에, 일상의 리듬이 흐트러지기 쉬운 시기”라며 “이번 추석에는 ‘헬스장 대신 우리집’을 새로운 운동 공간으로 삼고, 운동 전문 크리에이터와 함께 가볍게 리셋해 보길 바란다”고 말했다.

