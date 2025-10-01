15주년 맞은 롤드컵, 中서 대장정 돌입…운영 방식은?

2025 LoL 월드 챔피언십 키 비주얼. 라이엇 게임즈 제공

2011년 처음 시작한 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십이 15주년을 맞이한다.

라이엇 게임즈는 2025년 월드 챔피언십의 운영 방식과 출전 팀, 세부 일정, 플레이어들을 위한 다양한 이벤트를 1일 공개했다.

롤드컵은 전 세계 리그의 최강팀이 모여 최고의 자리를 두고 격돌하는 무대이자, 가장 권위 있는 LoL 이스포츠 대회다. 올해 롤드컵은 ‘유산을 쟁취하라(Earn Your Legacy)’라는 테마로 진행되며 ‘위대함은 주어지는 것이 아니라 스스로 쟁취해야 한다’라는 메시지를 담고 있다.

2025 LoL 월드 챔피언십 시청 보상. 라이엇 게임즈 제공

◆중국에서 한 달 간 대장정

이번 월드 챔피언십은 중국 베이징과 상하이, 청두에서 진행된다. 14일 펼쳐지는 플레이-인과 15일부터 25일까지 이어지는 스위스 스테이지는 베이징 스마트 이스포츠 센터에서 열린다. 상하이에 위치한 메르세데스-벤츠 아레나에서는 토너먼트 스테이지가 28일부터 11월2일까지 진행되며 대망의 결승전은 청두 동안호 스포츠 파크 다목적 체육관에서 11월9일 열린다.

14일 플레이-인 스테이지에서는 물러설 수 없는 단판 승부가 펼쳐진다. LCK 4번 시드 자격으로 이번 월드 챔피언십에 참가하는 T1과 LPL 4번 시드 인빅터스 게이밍이 대결을 벌인다. 해당 경기는 5전 3선승제로 진행되며 승리한 팀은 스위스 스테이지에 최종 합류하고 패한 팀은 탈락한다.

곧바로 이어지는 스위스 스테이지에는 16개 팀이 참가한다. 한국(LCK)에서는 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 우승을 차지하면서 전 세계에서 가장 먼저 월드 챔피언십 출전을 확정한 젠지(GEN)를 시작으로 한화생명e스포츠(HLE), kt 롤스터(KT), T1(T1)이 참가한다. 지금까지 진행된 14번의 월드 챔피언십에서 9회 우승을 달성한 LCK가 올해에도 우승한다면 2022년부터 2025년까지 4년 연속 우승은 물론, 사상 최초 두 자리 우승을 달성한 지역 리그라는 타이틀을 획득한다.

개최국인 중국(LPL)에서는 빌리빌리 게이밍(BLG), 애니원즈 레전드(AL), 톱 이스포츠(TES), 인빅터스 게이밍(IG)이 출전한다. EMEA에서는 전통의 명가 G2 이스포츠(G2)가 1번 시드로 참가하고 모비스타 코이(MKOI), 역대 월드 챔피언십 최다인 13회 출전 기록을 갖고 있는 프나틱(FNC)이 나서며 아메리카스(LTA)에서는 플라이퀘스트(FLY)와 비보 키드 스타즈(VKS), 100 씨브즈(100T)가 출전한다. 아시아 태평양(LCP)에서는 CTBC 플라잉 오이스터(CFO)와 팀 시크릿 웨일즈(TSW), PSG 탈론(PSG)이 세계 정상의 문을 두드린다.

14일 플레이-인 경기를 마친 이후 진행되는 스위스 스테이지 조 추첨식은 기존과 다른 방식으로 진행된다. 플레이-인에서 이긴 팀이 속한 지역 리그의 3번 시드가 2부로 승격된다. 1부에는 5개 지역 리그에서 1번 시드를 차지한 5개 팀이 속하며 2부에는 각 지역 2번 시드와 플레이-인 승자 지역의 3번 시드가 배정된다. 3부는 남아 있는 각 지역의 3번 시드와 플레이-인 승리 팀으로 구성된다. 스위스 스테이지 1라운드에서는 1부와 3부가 맞붙고 2부는 2부끼리 대결하는 방식으로 대진이 짜여지며 같은 지역 출신 팀들은 대결하지 않는다. 스위스 스테이지 2라운드부터는 성적이 같은 팀-1승은 1승끼리, 1패는 1패끼리-들이 맞붙고 같은 상대와는 다시 만나지 않는다. 같은 대진이 반복되거나 추첨으로 인해 다른 대진이 중복될 경우 해당 팀은 다음 빈 슬롯으로 재추첨된다.

스위스 스테이지에서 3승을 기록한 팀들은 녹아웃 스테이지에 진출한다. 두 팀이 3전 전승, 3승 1패와 3승 2패가 각각 세 팀씩 나오기 때문에 8강에서는 3전 전승 팀은 3승 2패 팀을 만나고 서로 대진표의 반대편에 배치된다. 나머지 팀들은 순서대로 추첨되며 별도의 제한 없이 추첨 결과에 따라 대진이 결정된다.

2025 LoL 월드 챔피언십 승부의 신. 라이엇 게임즈 제공

◆드롭-승부의 신-시청 보상-특별 상품까지, 즐길거리 풍성

월드 챔피언십 기간 동안 롤이스포츠를 통해 시청하는 팬은 결승까지 진행되는 여정 속 중요 순간마다 제공되는 총 9종의 신규 한정 보상을 획득할 수 있다. 여기에다 경기 중 펜타킬, 내셔 남작 스틸, 드래곤 스틸, 혹은 실버 스크랩스가 울릴 때마다 2025 이스포츠 캡슐을 얻을 기회가 주어지며 월드 챔피언십과 함께 하는 다양한 스폰서들도 깜짝 드롭을 추가로 받을 수 있다.

승부의 신도 월드 챔피언십을 보는 재미를 더한다. AWS에서 제공하는 승부의 신은 월드 챔피언십 시작 일주일 전인 7일 개방되며, 수정 구슬과 스위스 스테이지 예측이 시작된다. 스위스 스테이지 예측을 시작으로 25일 토너먼트 스테이지 예측이 진행되고 11월9일 결승전을 통해 마무리된다. 올해 승부의 신에는 새로운 기능인 세력이 도입되어 커뮤니티와 함께 즐길 수 있는 방식이 다양해졌다. 팬들은 세력에 참여함으로써 좋아하는 크리에이터와 함께 하고 2025 월드 챔피언십 진행 과정에 따라 점수를 획득한다. 대회 종료 시 가장 높은 평균 점수를 달성한 세력에게는 참가자 전원에게 전용 감정표현이 증정된다.

2025 월드 챔피언십에서는 지금까지와는 차원이 다른 게임 내 프로모션이 마련된다. 2025년 대표 스킨인 킨코우 신 짜오는 시즌을 관통하는 서사가 이스포츠 팀들의 수익과 직접 연결되는 첫 사례이며 월드 챔피언십 크로마도 수집할 수 있다.

LoL 이스포츠의 역사를 빛낸 월드 챔피언십 우승팀인 2017년 삼성 갤럭시, 2018년 인빅터스 게이밍을 위한 정예 크로마도 출시된다. MSI에서의 성공을 바탕으로, 2025 월드 챔피언십에서도 국제 대회 스킨 프로모션이 진행된다. 11월10일부터 18일까지 우승 팀이 결승전에서 사용한 스킨을 대폭 할인된 가격에 제공한다. 포지션 별 세트는 50%, 개별 스킨은 33% 할인된 가격으로 제공되며 보유 중인 스킨에 따라 가격이 자동 조정된다. LoL 이스포츠 프로팀들이 직접 디자인에 참여한 고유 감정표현도 선보일 예정이며, 팀 브랜드 소환사 아이콘도 다시 만나볼 수 있다.

LoL 이스포츠 15주년을 기념해 2025 월드 챔피언십 공식 라이엇 스토어 컬렉션을 선보인다. 이번 컬렉션은 황혼의 시험 스토리 라인을 테마로 삼고 있으며 다양한 액세서리와 의류로 구성됐다. 2025 월드 챔피언십 컬렉션은 이달 13일부터 스토어에서 구매 가능하다.

이외에도 OPERA GX에서 제공하는 2025 월드 챔피언십 UNLOCKED가 공개될 예정이다. LoL e스포츠 15주년을 기념하기 위한 실물 및 디지털 아이템으로 구성되어 있으며 라이엇 스토어를 통해 판매된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]