오븐마루치킨, 강북구족구협회에 스포츠 스폰서십 ‘마루크루 3기’ 진행

오븐마루치킨은 올해 새롭게 시작한 스포츠 스폰서십 프로그램 ‘마루크루’ 3기를 통해 강북구족구협회를 공식 후원했다고 1일 밝혔다.

이번 후원을 통해 브랜드 측은 협회에 서울특별시장기 족구대회 참가를 위한 유니폼 제작 및 회식비 지원을 진행했다.

‘마루크루’는 오븐마루치킨이 지역 사회와 함께 성장하기 위해 마련한 스포츠 스폰서십 프로그램으로, 생활체육 종목과 협력해 선수단을 지원하고 건강한 스포츠 문화 확산에 기여하는 것을 목표로 한다.

올해 1기와 2기에서는 축구와 농구 크루를 지원한 데 이어, 이번 3기에는 족구 종목이 선정됐다. 오븐마루는 강북구족구협회의 서울특별시장기 참가를 위해 공식 유니폼 제작과 회식비를 직접 후원, 선수들의 단합과 사기 진작을 도왔다.

오븐마루치킨 관계자는 “족구는 지역민과 가장 가까운 생활체육이자 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 건강한 스포츠”라며, “이번 협약을 통해 지역 체육 발전에 힘을 보탤 수 있어 뜻깊다”고 전했다.

오븐마루치킨은 ‘기름에 튀기지 않고 구워낸 건강한 치킨’이라는 차별화된 브랜드 철학을 바탕으로 고객들에게 맛과 건강을 동시에 전하고 있다. 이번 ‘마루크루’ 활동 역시 건강한 음식과 건강한 활동을 잇는 브랜드 가치 실현의 일환이라는 것이 업체 측 설명이다.

앞으로는 유소년 체육 지원으로 대상을 넓혀 미래 세대가 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 지속적인 후원을 이어갈 계획이다.

오븐마루치킨은 마루크루·헤이마루 등 다양한 고객 참여형 프로그램을 운영하며 고객과의 소통을 강화하고 있다. 앞으로도 지역 사회와 함께하는 브랜드 활동을 통해, “건강한 스포츠, 건강한 먹거리”라는 메시지를 더욱 확산시켜 나갈 예정이다.

