듀오, 결혼 긍정 인식 분석 발표 “결혼정보업계 신규 가입·성혼 증가세”

결혼정보회사 듀오(대표 박수경)는 최근 신규 가입자와 성혼 사례가 모두 늘었다고 1일 밝혔다.

업체에 따르면 청년 세대의 결혼 인식이 긍정적으로 변화하고 있다. 결혼을 주저하던 여성들 사이에서도 인식의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있다는 분석이다.

대통령 직속 저출산고령사회위원회가 24일 공개한 ‘제4차 결혼·출산·양육 및 정부 저출생 대책 인식 조사’ 결과, 결혼을 긍정적으로 생각하는 25~49세 미혼 남녀는 지난해 3월 55.9%에서 올해 8월 62.6%로 증가했다. 실제 결혼 의향이 있는 미혼 남녀도 같은 기간 61.0%에서 64.5%로 늘었다. 남성은 72.0%에서 72.9%로, 여성은 48.2%에서 54.4%로 증가했다.

이 같은 흐름은 결혼정보업계에서도 확인된다. 결혼정보회사 듀오(대표 박수경)는 최근 신규 가입자와 성혼 사례가 모두 늘었으며 특히 20~30대 청년층을 중심으로 수요 확대가 두드러진다는 것이 업체 측 설명이다.

듀오 관계자는 “결혼에 대한 긍정적 인식이 확산되는 만큼, 안정적이고 신뢰할 수 있는 만남을 제공하는 결혼정보회사의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “전문가의 도움을 받아 효율적으로 준비할수록 만족스러운 결과로 이어질 가능성이 높다”고 말했다.

한편, 1995년 창립된 듀오는 현재까지 약 5만2000건의 결혼을 성사시켰다. 독자적 매칭 시스템(DMS)과 신원 인증 절차를 바탕으로 신뢰도를 높였으며 평균 10년 이상 경력을 지닌 커플매니저들의 상담과 체계적 매칭이 진행되고 있다고 밝혔다.

