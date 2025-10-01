키스오브라이프 나띠-하늘, 감각적인 뉴트로 보헤미안 룩으로 공항 빛내

사진=이자벨마랑(Isabel Marant)

10월 1일 수요일 오전, 그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 나띠와 하늘이 프랑스 파리에서 진행되는 ‘이자벨마랑(Isabel Marant) 2026 S/S 컬렉션’에 참석하기 위해 오늘 오전 인천국제공항을 통해 출국했다고 1일 밝혔다.

이날 나띠는 시크하면서도 감각적인 스타일링으로 이목을 집중시켰다. 레이스 디테일이 돋보이는 샴페인 컬러의 블라우스에 테이퍼드 핏 데님 팬츠를 매치해 멋스러운 분위기를 자아냈고, 하늘은 워싱 스웨트셔츠에 미니멀한 블랙 코듀로이 스커트를 더해 세련된 무드를 선보인 모습이다.

특히 이 날 두 사람은 모두 스웨이드 호보백과 웨지힐 스니커즈를 함께 착용, 포인트를 주면서 엣지 있는 보헤미안 공항 룩을 완성했다.

나띠와 하늘의 공항 룩은 모두 이자벨마랑의 아이템들이며, 고급스러우면서도 쿨한 보헤미안 시크 무드를 더해준 가방은 ‘오스칸 호보 소프트 백(OSKAN HOBO SOFT BAG)’으로 알려졌다. 또한, 나띠와 하늘이 이 날 선택한 슈즈는 2010년대 초, 메가 트렌드였던 웨지힐 스니커즈 ‘베켓(BEKETT)’으로, 최근 보헤미안과 락시크 무드 트렌드와 함께 패션피플들 사이에서 다시 주목받고 있는 ‘잇템’이다.

한편, 이자벨마랑 SS26쇼는 파리 현지 시각으로 10월 2일 오후 8시 30분 진행될 예정이며, 나띠와 하늘은 이번 쇼 참석을 통해 차세대 글로벌 패션 아이콘으로서의 입지를 더욱 공고히 할 것으로 기대된다.

황지혜 기자

