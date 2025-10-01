(주)한진-네이버, 물류 동맹 강화...협력 범위 확대

(주)한진과 네이버가 물류 동맹을 한층 강화하며 협력 영역을 넓히고 있다. 1일 업계에 따르면 양사는 2022년 ‘네이버 도착보장’ 서비스를 시작으로, 최근에는 오늘·일요배송 등 특화 서비스를 선보이며 협력을 확대하는 모습이다.

◆네이버 동맹의 시작, ‘네이버 도착보장’

(주)한진(이하 한진)은 2022년 12월부터 ‘네이버 도착보장’ 서비스를 수행하며 동맹에 참여했다. 네이버는 스마트스토어 판매자의 물류 경쟁력 강화를 위해 네이버 풀필먼트 동맹(NFA)을 출범했으며 한진은 국내 주요 택배사로서 빠르게 동참했다.

특히 네이버 스마트스토어의 거래액이 두 자릿수 성장세를 이어가면서, 한진 역시 네이버의 물류 파트너로 입지를 공고히 하고 있다.

◆특화 서비스로 동맹 강화

2025년부터 ‘네이버 도착보장’은 ‘N배송’으로 개편되며 서비스 옵션이 한층 세분화됐다. 오늘배송·내일배송·일요배송 등 다양한 배송 옵션이 추가되었고, 한진은 ‘N배송’에 참여해 차별화된 배송 수요에 적극 대응하고 있다.

또한 네이버 스마트스토어 판매자가 한진의 물류 인프라를 직접 이용할 수 있는‘N판매자배송’ 서비스가 도입됐다. 이 서비스는 전국의 판매자가 한진의 전국 물류망을 통해 상품을 빠르고 안정적으로 고객에게 전달할 수 있도록 지원한다.

이처럼 한진은 상품을 받는 고객뿐 아니라 보내는 판매자까지 고려한 특화 서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 고객 만족도를 높이는 동시에 네이버와의 신뢰 관계도 더욱 강화하고 있다.

◆이커머스 경쟁의 핵심 ‘배송 품질’

2024년 기준 국내 이커머스 시장 규모가 200조 원을 넘어선 가운데 플랫폼 간 경쟁은 점차 ‘배송 품질’ 중심으로 전환되고 있다. 한진은 네이버와의 협력을 통해 배송 속도와 안정성 그리고 다양한 서비스를 확보하며 차별화된 경쟁력을 강화하고 있다.

한진 관계자는 “네이버와의 협력은 단순한 물류 제공을 넘어 판매자와 소비자 모두에게 신속하고 안정적인 배송 경험을 제공하는 중요한 기반”이라며 “앞으로도 네이버와 함께 물류 혁신을 이어가며 국내 이커머스 생태계 발전에 기여하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

