벤츠 공식 딜러 한성자동차, '한가WEEK’ 프로모션 진행

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 고객 감사 프로모션 '한가WEEK'를 진행한다고 밝혔다.

가족과 함께하는 따뜻한 한가위의 의미를 담아 준비된 이번 프로모션은 10월 1일부터 12일까지 전국 19개 한성자동차 전시장에서 진행되며, 전시장 상담 고객부터 계약·출고 고객까지 풍성한 혜택이 제공된다. 먼저, 프로모션 기간 동안 전시장을 방문해 상담을 마친 고객에게는 긴 연휴를 함께 할 수제 전통 간식을 증정(조기 소진 시 종료)한다.

행사 기간 동안 계약을 완료하고 이달 31일까지 출고를 완료한 고객(E 200 아방가르드 제외)에게는 메르세데스-벤츠 미니 트래블백과 머그컵 세트, 베어 키링, 장우산으로 구성된 추석 럭키박스를 증정한다. 또, 추가로 해당 고객(계약 및 출고 고객) 대상 추첨을 통해 ▲세라젬 안마의자(1명)와 ▲태양의 서커스 (Cirque du Soleil) 쿠자 티켓 (1인 2매 5명), ▲신세계백화점 상품권 30만원권(10명) 등 푸짐한 경품을 증정하는 ‘럭키 드로우’ 이벤트도 펼쳐진다.

김마르코 한성자동차 대표는 "민족의 명절 한가위를 맞아 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 특별한 혜택을 준비했다”며, “앞으로도 한성자동차만의 품격 있는 서비스와 차별화된 경험을 지속적으로 선보여 나가겠다”고 말했다.

