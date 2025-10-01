‘끝판대장’ 오승환, 리코스포츠와 계약 “또 다른 방식으로 팬들과”

사진=뉴시스

‘끝판 대장’ 오승환(삼성)이 리코스포츠에이전시(대표 이예랑)와 인생 2막을 시작한다.

오승환은 지난달 30일 은퇴식을 치렀다. 한·미·일 통산 549세이브를 기록, KBO를 넘어 아시아를 대표하는 마무리 투수로 활약했다. 일본프로야구(NPB) 2시즌 동안 80세이브, 미국 메이저리그(MLB) 4시즌서 42세이브를 올리기도 했다.

오승환은 “선수 생활 내내 응원해주신 팬 여러분께 감사한다. 이제는 다른 방식으로 팬들과 만날 수 있기를 기대한다”며 “리코스포츠와 함께 새로운 도전을 이어가며 한국야구에 기여하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

이예랑 리코스포츠에이전시 대표는 “오승환의 새로운 여정을 함께하게 되어 매우 영광”이라며 “그라운드 밖에서도 그의 가치와 영향력이 빛날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

한편 리코스포츠에이전시는 이정후, 구자욱, 양의지 등 국내 최고 야구 스타를 비롯해 다양한 종목의 정상급 선수들과 함께하고 있다. 유희관, 더스틴 니퍼트 등 은퇴 선수들의 방송 활동도 지원, 스포츠 미디어·엔터테인먼트 분야로 활동 영역을 넓혀가고 있다.

