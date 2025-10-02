홈핏, ISO 27001 인증 획득…개인정보 보호와 효과성 동시 입증

이미지=홈핏

국내 임직원 건강관리 방문 서비스 전문기업 홈핏(대표이사 엄선진)은 업계 최초로 국제표준화기구(ISO)가 제정한 정보보호 관리체계 국제 표준 ISO 27001 인증을 획득했다고 2일 밝혔다.

업체에 따르면 ISO 27001은 정보보호 분야에서 가장 권위 있는 국제 인증으로 조직적·인적·물리적·기술적 관리 영역 전반에 걸친 90여 개 항목 심사를 모두 충족해야 한다. 이번 인증은 홈핏이 고객 개인정보와 기업 고객사의 정보자산을 국제 기준에 따라 안전하게 보호하고 있음을 공식적으로 입증한 것이다.

홈핏은 보안 역량뿐만 아니라 실제 서비스 효과성에서도 가시적인 성과를 보여주고 있다. 실제 고객사 대상 조사(2025)에 따르면 프로그램 참여 후 ▲직무 스트레스 지수 54% 감소 ▲근골격계 불편함 47% 개선 ▲근골격계 유연성/가동성 74% 향상 ▲근골격계 통증 지수 46% 감소 등 구체적인 신체 건강 지표 개선 효과를 확인했다. 또한 홈핏을 1년 이상 이용한 정기 고객사의 경우 ▲매출액 22.2% 상승 ▲퇴사율 12.3%p 감소 효과를 입증하며 조직 안정성 확보에도 기여했다는 것이 업체 측 설명이다.

엄선진 홈핏 대표이사는 “ISO 27001 인증을 업계 최초로 취득했다는 점에서 의미가 크다”며, “앞으로도 고객과 고객사의 소중한 정보를 철저히 보호하는 동시에 검증된 프로그램 효과성을 기반으로 신뢰할 수 있는 웰니스 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

한편 홈핏 기업형 서비스는 전문 코치가 직접 사업장을 방문해 임직원 건강관리를 밀착 제공하는 서비스다. 근골격계 통증 예방·관리, 직무 스트레스 완화, 체력 증진 등 다양한 웰니스 프로그램을 제공하며 기업의 안전보건 관리 수준 제고와 임직원 생산성 향상에 기여하고 있다고 밝혔다.

황지혜 기자

