포르쉐 공식 딜러 SSCL, 사고 입고 고객 대상 특별 프로모션

포르쉐 공식 딜러 SSCL(스투트가르트스포츠카㈜)은 이달 10일부터 11월 30일까지 포르쉐 서비스 센터 분당, 양재, 부산에서 사고수리 입고 고객을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 지난 30일 밝혔다.

이번 프로모션은 사고수리 고객의 불편을 최소화하고, 포르쉐만의 차별화된 애프터 세일즈 서비스와 SSCL의 정교한 고객 케어를 제공하기 위해 기획됐다.

프로모션 기간 동안 포르쉐 서비스 센터 분당, 양재, 부산에서 사고수리 차량을 입고한 고객에게 수리 규모에 따라 디테일링 세차 서비스, 포르쉐 라이프스타일(PLX) 상품, 프리미엄 호텔 상품권 등 다양한 혜택이 제공되며, 구체적인 수리 규모별 혜택은 각 서비스 센터에서 안내받을 수 있다.

리테일 사고수리 고객에게는 사고수리 비용 10% 할인 혜택을 제공되며, 365일 24시간 차량 픽업 및 딜리버리 서비스도 지원한다. 운행이 불가능한 차량은 캐리어 입고 지원 서비스도 받을 수 있고, 사고수리를 통해 교환된 일반 부품은 교환일 기준으로 2년 보증이 적용된다. 전손 차량의 경우 차량 가액을 초과하는 수리비는 초과분을 지원한다.

SSCL은 국내 최대 규모의 포르쉐 공식 딜러로, 약 100명의 포르쉐 인증 테크니션(ZPT)을 보유해 국내 최다 수준을 자랑한다. 이를 기반으로 신속하고 정밀한 수리가 가능하며, 국내 최고 수준의 처리 능력과 높은 부품 재고 보유율로 빠른 수리 서비스를 제공한다.

지난 7월 오픈한 포르쉐 서비스 센터 양재는 지상 4층 규모의 도심형 서비스 센터로, 효율적인 구조와 쾌적한 대기 공간을 갖추어 고객 편의성을 한층 높였다. 또한 첨단 자동조색기를 설치해 균일하고 높은 품질의 작업을 보장하며, 320kW 초급속 충전기를 포함해 약 20대 이상의 충전 인프라를 구축해 정비 중에도 편리한 충전 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

아울러, 사고 발생 시 고객과 서비스 센터 그리고 보험사 간 원스톱 처리를 지원해 사고 대응의 편의성을 한층 강화했으며, 긴급 상황 시에는 SSCL 긴급출동 및 사고수리 무상견인 서비스를 이용할 수 있다. 이번 프로모션의 상세 혜택과 이용 방법은 ▲포르쉐 서비스 센터 양재 ▲포르쉐 서비스 센터 분당 ▲포르쉐 서비스 센터 부산에서 확인 가능하며, 어드바이저가 고객의 상황에 맞춘 상세한 안내와 상담을 제공할 예정이다.

한편 SSCL은 창립 20주년을 맞아 ‘SSCL 프렌즈’ 프로그램을 론칭하고 배우 이민정과 정준원을 SSCL 프렌즈로 선정하는 등 고객을 위한 프리미엄 경험을 제공하고 있다. 이를 통해 국내 최고 포르쉐 딜러사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 시장 내 리더십을 강화하고 있으며, 포르쉐 브랜드의 국내 도입 초기부터 함께해 온 대표 파트너로서, 최고 수준의 테크니션 역량과 전문성을 바탕으로 차별화된 고객 경험을 지속적으로 제공할 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

