이상아, 딸과 생일 파티 인증…‘3대 미모’ 유전자 눈길

배우 이상아가 여전한 미모와 함께 세대를 아우르는 ‘미모 유전자’를 자랑했다.

이상아는 9월 30일 자신의 SNS를 통해 “미리 서진이 생파했어요”라는 글과 함께 가족들과 찍은 사진을 공개했다.

사진 속에는 이상아를 비롯해 그의 어머니, 그리고 딸 서진 양이 함께 생일 파티를 즐기는 모습이 담겼다. 이상아의 어머니는 우아하면서도 고운 외모로 단아한 분위기를 자아냈고, 딸 서진은 배우 못지않은 인형 같은 비주얼로 감탄을 자아냈다. 이상아 역시 여전히 싱그러운 미소와 동안 외모를 자랑하며 눈길을 끌었다.

한편 이상아는 1984년 KBS 드라마 ‘TV 문하관-산사에 서다’로 데뷔한 이후, ‘사랑이 꽃피는 나무’, ‘완전한 사랑’, ‘3일의 약속’ 등의 드라마와 ‘말괄량이 대행진’, ‘젊은 밤 후회없다’, ‘학창보고서’ 등의 영화에서 활약하며 전성기를 누렸다.

