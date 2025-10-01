최휘영 문체부 장관, WIPO 사무총장 만나 K-콘텐츠 저작권 보호 논의

최휘영 문화체육관광부 장관이 1일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 다렌 탕 세계지식재산기구(WIPO) 사무총장을 만나 기념촬영을 하고 있다. 사진=문화체육관광부 제공



최휘영 문화체육관광부 장관은 1일 서울에서 세계지식재산기구(WIPO) 다렌 탕 사무총장을 만나 K-콘텐츠 저작권 보호와 협력 강화에 대해 논의했다.

다렌 탕 사무총장은 이날 출범한 지식재산처(옛 특허청)를 축하하고, 문체부와 세계지식재산기구의 업무협약(MOU) 20주년을 기념하기 위해 1∼3일 일정으로 방한했다.

평소에도 K-콘텐츠 성공에 높은 관심을 보여온 다렌 탕 사무총장은 방한 첫 공식 일정으로 콘텐츠 산업과 저작권 제도를 관장하는 문체부 장관과의 면담을 계획한 것으로 알려졌다. 최 장관은 다렌 탕 사무총장을 만나 한국 콘텐츠 산업의 성장을 위해 국제 저작권 질서 속에서의 협력이 중요함을 강조했다. 또한 K-콘텐츠에 대한 높은 관심에 감사를 표하고 국내 창작자들의 정당한 권익이 부당하게 침해당하지 않도록 해외 저작권 침해 대응에 대한 세계지식재산기구의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

문체부는 2006년부터 세계지식재산기구에 기금을 신탁하고 개발도상국의 저작권 제도 발전과 보호 인식 증진을 위해 저작권 전문가 양성, 국제저작권 보호 집행 포럼 개최, 대체적 조정제도 지원 등 다양한 국제협력 사업을 진행하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]