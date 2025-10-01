시우민·소유→엔플라잉·프로미스나인…‘구미 K-팝 콘서트’ 31일 개최

‘2025 구미 K-POP 콘서트’가 오는 31일(금) 오후 7시 구미시 국립 금오공과대학교 대운동장에서 개최된다.

전 세대가 함께 즐길 수 있는 무료 공연으로 가을밤을 아름다운 음악으로 수놓을 이번 콘서트는 인기 K-POP 스타들이 출연하여 화려한 무대를 장식할 예정으로 구미 시민들에게 다채로운 문화 경험을 제공하고자 마련된 공연이다.

이번 콘서트에는 트로트부터 아이돌, 발라드에 이르기까지 폭넓은 장르의 정상급 뮤지션들이 출연하여 화려한 무대를 선보일 예정이다. 트로트 가수 강문경과 맑은 음색으로 사랑받는 소유, 전 세계 팬심을 사로잡은 엑소의 시우민이 참여해 공연의 열기를 더한다. 또한, 밴드 엔플라잉과 상큼한 매력의 걸그룹 프로미스나인도 함께 출연하여 젊음의 에너지를 발산할 예정이다.

‘2025 구미 K-POP 콘서트’는 구미시가 주최하는 행사로, 수준 높은 음향과 조명, 무대 연출을 통해 관객들에게 최고의 감동을 선사할 계획이다. 콘서트는 사전 예매 없이 공연장에 방문하면 안내에 따라 누구나 무료로 관람할 수 있다.

특히 이번 공연은 구미가 더 이상 산업도시만이 아닌 젊고 트렌디한 문화도시로 도약하는 중요한 계기가 될 것이다. 구미 시민뿐만 아니라 전국에서 찾아올 관객들이 이번 콘서트를 통해 트렌디한 구미의 매력을 발견하길 기대한다.

김장호 구미시장 ‘2025 구미 K-POP 콘서트’가 청년세대를 중심으로 전 세대가 함께 호흡하는 축제이자, 팬들에게는 특별한 선물 같은 시간이 될 것”이라며 “구미가 새로운 한류의 거점으로 성장할 수 있도록 앞으로도 다채로운 문화 이벤트를 이어 가겠다”고 전했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]