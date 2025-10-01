규빈, 뜨거운 홍콩 현지 팬심…亞 투어 화려한 대미

사진=라이브웍스컴퍼니

솔로 아티스트 규빈이 홍콩 단독 팬콘서트 'GYUBIN 1ST FANCON <FLOWERING> IN HONG KONG'을 성황리에 마무리하며 화려한 대미를 장식했다.

라이브웍스컴퍼니 소속 규빈은 지난 9월 28일 오후 6시 홍콩 'AXA DREAMLND'에서 열린 이번 팬콘서트에서 현지 팬덤 '리얼리(Really)'와 열정적인 교감을 나눴다. 이번 홍콩 공연은 마카오와 타이베이에 이은 세 번째 해외 팬콘서트이자 올해 팬콘서트 투어의 마지막 일정으로, 규빈의 탄탄한 글로벌 입지를 다시 한번 증명하는 무대였다.

이날 규빈은 폭발적인 라이브 실력과 다채로운 매력으로 홍콩 팬들을 사로잡았다. 데뷔곡 'Really Like You'와 첫 미니앨범 'Flowering'의 타이틀곡 'LIKE U 100'을 포함한 총 18곡의 셋리스트를 선보이며 쉴 틈 없이 현장 분위기를 고조시켰다.

특히 규빈은 홍콩 팬들을 위해 준비한 특급 팬서비스로 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 평소 롤모델로 밝혀온 아이유의 노래들을 직접 어쿠스틱 기타로 편곡해 메들리로 선보이며 규빈만의 색깔과 섬세한 감성을 전달했다.

여기에 규빈은 홍콩 최고 히트곡인 조에이 융(Joey Yung)의 'MY PRIDE(我的驕傲)'를 완벽하게 커버해 홍콩 현지 팬들에게 뜨거운 감동을 선사했다. 예상치 못한 무대에 현지 팬들은 뜨거운 응원으로 화답했고, 규빈은 언어의 장벽을 넘어선 진심으로 깊은 인상을 남겼다.

또한 규빈은 팬덤 ‘리얼리'를 위한 직접 작사·작곡한 미발표 팬송 'Forever Really'와 로제 'A.P.T', 하이키 '건물 사이에 피어난 장미' 커버 무대 등 다양한 레퍼토리로 찬사를 받으며 K-POP 대표 솔로 아티스트다운 면모를 자랑했다.

뿐만 아니라 이날 공연장에는 홍콩의 인기 아티스트인 낸시 콰이(Nancy Kwai)와 걸그룹 롤리 토크(Lolly Talk)의 멤버 시니가 방문하여 규빈의 공연을 관람했고 현지 스타들의 방문은 규빈의 글로벌 영향력과 홍콩 내 뜨거운 관심을 방증하며 화제를 불러일으켰다.

규빈은 라이브 무대 외에도 팬들과의 진정성 있는 소통을 통해 팬콘서트의 의미를 더했으며 공연을 마친 후 "올해의 마지막 팬콘서트를 홍콩에서 마무리하게 되어 감회가 새로웠습니다. 작년부터 이어온 많은 추억이 있는 곳이라 더욱 특별했고, 모든 순간이 감동이었습니다"라는 말과 함께 "늘 처음처럼 설레고 특별한 마음으로 무대에 섰고, 1년에 세 번이나 이런 꿈같은 시간을 경험할 수 있어 정말 감사했습니다"라는 소감을 전했다.

홍콩 팬콘서트까지 성공적으로 마치며 아시아 3개국 팬콘서트 투어를 마무리한 규빈은 한국에서 새로운 싱글을 발매할 예정이며, 일본 공식 데뷔 준비에 박차를 가하고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]