579돌 한글날…10월 한 달간 전국 곳곳 한글문화 행사

문화체육관광부는 579돌 한글날을 맞이해 국어문화원연합회·전국 국어문화원·대학생 연합 동아리 우리말 가꿈이 등과 함께 10월 한 달간 전국 곳곳에서 다채로운 한글문화 행사를 개최한다고 1일 밝혔다.

전국의 국어문화원은 각 지역 대학, 지방자치단체와 협력해 지역 주민이 직접 참여할 수 있는 다양한 한글날 기념행사를 마련했다. 경북대 국어문화원은 외국인 유학생을 대상으로 한국어 말하기·쓰기 대회를, 동아대·제주대·충북대·세종 국어문화원은 한글날 기념 백일장, 우리말 겨루기 행사 등을 진행한다. 이 외에도 각 지역 대학은 속담·지역어·맞춤법 체험 행사와 한글문화 공연, 특별 강연 등 다양한 문화행사를 열 예정이다.

전국 12개 지역에서 활동하고 있는 대학생 연합 동아리 우리말 가꿈이 520여명도 한글날을 기념해 우리말과 우리글을 적극 홍보한다. 지자체와 협력해 대학 캠퍼스와 지역 광장에서 우리말 설문조사·퀴즈 대회·우리말 가게 이름 현판 제작·한글날 관련 교구 만들기 등 체험 행사를 통해 우리말·우리글의 가치를 널리 알릴 계획이다.

오는 11일 서울 송파구 올림픽공원에서는 전국 우리말 가꿈이가 한자리에 모여 기념행사를 개최한다. ‘훈민의 숲에는 우리말 가꿈이가 살아요!’라는 주제로 우리말 겨루기와 사투리 퀴즈, 공공언어 개선 캠페인, 사진 체험관 등 시민들이 소통할 수 있는 행사를 마련해 한글의 소중함을 되새긴다.



문체부는 한글날을 기념해 9∼18일 ‘알면 알수록, 한글’을 주제로 2025 한글 한마당을 개최한다. 오는 11일부터 14일까지는 서울 종로구 광화문광장에서 전시·체험·공연 등 다채로운 행사를 열어 한글의 우수성과 창제 정신을 국민과 함께 공유한다. 이정미 문체부 문화정책관은 “한글날은 우리 민족의 정체성과 자부심을 되새기는 뜻깊은 날”이라며 “문체부는 앞으로도 국민이 한글을 기념하고 즐길 수 있는 다양한 한글문화 행사 개최를 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

