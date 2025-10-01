박진영 대중문화교류위 출범…민간위원 26인 발표, SM·YG·하이브 합류

박진영 JYP엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 공동위원장을 맡아 지휘하는 대중문화교류위원회가 공식 출범했다. 민간위원 26명을 확정하고 조직 인선을 마무리한 대중문화교류위원회는 화예술 생태계 전반의 발전을 위해 본격적인 활동에 나선다. 사진=문화체육관광부 제공



박진영 JYP엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 이끄는 대중문화교류위원회가 공식 출범한다.

문화체육관광부는 대통령 소속 대중문화교류위원회가 대중문화교류위원회에 참여하는 26명의 민간 위원 위촉 현황을 1일 밝혔다. 대중문화교류위원회는 지난달 9일 공동위원장으로 임명된 박진영과 최휘영 문체부 장관을 필두로 한 조직 인선을 마무리하고 본격적인 활동을 시작한다. 이날 출범식에는 JYP 소속 그룹 스트레이 키즈와 방시혁 의장이 이끄는 하이브 소속 그룹 르세라핌이 나서 축하 무대를 꾸민다.

대중문화교류위원회는 대중문화교류 정책의 국가적 비전을 수립하고 민관협력을 강화함으로써 우리나라 대중문화의 지속적인 확산을 도모하고 문화강국을 구현하기 위해 설립되는 대통령 소속의 자문위원회다. 지난달 23일 국무회의에서 의결, 25일부터 시행됐다.



정부위원은 10개 관계부처 차관과 대통령실 사회수석으로 구성하며 민간위원은 7개 분과에서 26명을 위촉했다. 위원회가 민관협업체계로 빠르게 변화하는 국제 환경에 대응, 민간의 전문성을 활용하기 위해 설립된 만큼 위원들은 전 세계에서 활약하고 있는 대중문화산업의 각 분야 핵심 인사들로 구성했다.

대중음악 분과에는 장철혁 SM엔터테인먼트 대표·이재상 하이브 대표·양민석 YG엔터테인먼트 대표·정욱 JYP엔터테인먼트 대표가 참여한다. 게임 분과는 김창한 크래프톤 대표·강대현 넥슨코리아 대표·박병무 엔씨소프트 대표이사·성준호 스마일게이트홀딩스 대표로 구성됐다. 웹툰·애니 분과 위원으로는 김준구 네이버 웹툰 대표·박정서 카카오엔터테인먼트 스토리부문 부문 대표·김수훈 SAMG엔터테인먼트 대표·장성호 모팩 스튜디오 대표가 위촉됐다.

영화·영상 분과에는 윤상현 CJ ENM 대표·홍정인 콘텐트리 중앙 대표·이상백 에이스토리 대표·김종열 롯데컬처웍스 대표·김지연 퍼스트맨스튜디오 대표가 참여한다. 라이프스타일, 투자, 정책 분과에서도 각 분야 핵심 인사들이 포함됐다. 위원회 근거 규정에 따르면 위원회의 정원은 50인이며 현재 구성된 인원은 39인이다. 향후 다양한 대중문화산업 및 연관산업 분야를 더욱 폭넓고 깊이 있게 다룰 수 있도록 필요시 구성을 넓혀 나갈 계획이다.

아울러 문체부는 대중문화교류위원회와 함께 문화예술 현장의 다양한 목소리를 충실히 담아내기 위해 장관 직속으로 문화예술정책자문위원회를 새롭게 구성·운영한다. 문화예술정책자문위원회는 ▲연극·뮤지컬 ▲클래식·국악·무용 ▲문학 ▲미술 ▲대중음악 ▲영화·영상 ▲게임 ▲웹툰·애니메이션 ▲출판·웹소설 등 9개 분야에서 업계·협회·학계 전문가 약 90명으로 구성하고 이달 중으로 위촉한다. 이를 통해 각 분야의 다양한 의견과 정책 제안을 정기적으로 논의해 분야별 발전 방안은 물론 문화예술 생태계 전체의 단단한 토대를 구축하고 문화강국 비전 실현을 위한 정책적 제언까지 수렴할 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 “대중문화교류위원회와 문화예술정책자문위원회는 K-컬처 300조원 달성과 문화강국 실현을 위한 양 날개다. 두 위원회를 통해 소외되는 현장 없이 문화예술 전반에 대한 정책적인 자문과 소통을 이어나갈 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]