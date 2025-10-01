‘NC 최초 신인 옵션 계약’ 1R 신재인, 옵션 1억원 포함 총액 3억5000만원에 도장… 루키 13인 전원 계약완료

사진=NC다이노스 제공

아기 공룡들이 새 출발을 위한 준비를 마쳤다.

프로야구 NC는 1일 “유신고 내야수 신재인 등 2026 KBO 신인 드래프트에서 선발한 13명의 선수와 지난 30일 입단 계약을 마쳤다”고 전했다.

1라운드 지명을 받은 신재인은 계약금 2억5000만원에 옵션 1억원을 포함한 총액 3억5000만 원에 계약했다. NC 구단 최초의 신인 옵션 계약 사례다.

2라운드 지명을 받은 원주고 포수 이희성은 1억5000만 원에 계약을 맺었다.

임선남 NC 단장은 “이번 드래프트로 합류한 13명의 선수 모두가 팀의 미래를 책임질 중요한 자원이다. 신재인, 이희성을 비롯해 모든 선수가 각자의 잠재력과 강점을 가지고 있다. 구단은 누구 하나 소홀히 하지 않고 체계적으로 육성할 것이며, 선수들이 빠르게 프로에 적응하고 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

신인 선수들은 오는 10월 말 팀에 합류해 오리엔테이션 일정을 소화한다. 오리엔테이션에서는 프로 선수로서 갖춰야 할 자기 관리법과 윤리 의식을 비롯해 체계적인 트레이닝 프로그램 및 데이터 활용 교육 등을 받을 예정이다.

