뜨거웠던 시즌과 작별 앞둔 LG, 페넌트레이스 최종전 특별 이벤트… 2026 신인 초청&클래식 유니폼 착용

뜨거웠던 2025년의 페넌트레이스를 특별한 이벤트로 보내준다.

프로야구 LG는 “1일 NC와의 2025 정규시즌 마지막 홈경기에서 2026 KBO 신인 드래프트에서 지명된 LG 신인선수를 초청한다”고 전했다.

드래프트 1라운드에 지명된 양우진이 시포자로, 2라운드에 지명된 박준성이 시구자로 나선다. 5회말 종료 후 클리닝타임에는 2026년 입단 예정인 신인 선수 11명이 팬들에게 첫 인사를 하는 시간을 가질 예정이다

또한 정규시즌 팬들의 응원에 감사의 마음을 담아 경기 전에는 1루 내야 및 외야 입장 게이트에서 KBO 리그 최다 관중 돌파 기념컵 2600개를 선착순으로 배포하고 경기 중 클리닝 타임에는 추첨을 통해 ‘LG 스탠바이미2’ 4대를 증정한다.

한편 선수단은 1990년, 1994년 우승 기운을 담은 ‘클래식 유니폼’을 착용하고 경기에 나선다. 클래식 유니폼은 1990년대 유니폼 스타일의 티셔츠형으로 제작하였으며 가슴에는 LG 클래식 로고로, 소매에는 클래식 쌍둥이 앰블럼 패치를 넣었다. 클래식 유니폼은 이날 오후 2시부터 LG트윈스 어패럴, 프로스펙스 자사몰에서 온라인으로 판매되며 이날 오후 4시부터는 잠실야구장 LG트윈스 어패럴샵에서도 판매할 예정이다.

