S27M 엔터테인먼트, 뮤지컬 배우 대거 영입

S27M 엔터테인먼트가 종합 엔터사로 발돋움한다.

1일 S27M 엔터테인먼트는 “뮤지컬 배우 한선천, 성민재, 이재림, 유주연, 백승렬, 임재윤, 박소은과 전속계약을 체결했다. 이들이 작품 활동을 통해 다채로운 매력을 드러낼 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.

현대무용가이자 뮤지컬 배우로 활약 중인 한선천은 킹키부츠, 배쓰맨, 젊음의 행진 등에 출연해 실력을 인정받은 바 있다. 걸그룹 소나무 출신의 성민재는 빨래, 파가니니, 광화문 연가에서 뛰어난 가창력과 안정적인 연기력을 보였다.

이재림은 작은 아씨들, 더데빌, 파과 등 다수 작품에 출연했고 킹키부츠, 노트르담 드 파리 등에 출연한 유주연, 인서트 코인 등 인기 작품에서 실력을 인정받은 백승렬 역시 눈길을 끈다.

마지막으로 임재윤과 박소은까지 무한한 가능성과 재능을 가진 신인들까지 대거 영입했다.

최근 베테랑 배우 성병숙을 비롯해 정수영, 임지은 등을 영입하며 내실을 다진 S27M 엔터테인먼트는 실력과 매력을 겸비한 7명의 뮤지컬 배우까지 영입하며 종합 엔터테인먼트사로 확장을 시작했다. 이외에도 노을, 나윤권, 진민호, 빅스 켄, 펜타곤 진호 등이 소속되어 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

