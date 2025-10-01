디올, 쟈도르와 쟈디올의 조우 꾸뛰르 퍼퓸 리추얼 ‘NEW 쟈디올 솔리드 퍼퓸’ 출시

사진=크리스챤 디올 뷰티

크리스챤 디올 뷰티는 2025년 10월 1999년 출시 이후 여성의 대담함과 아름다움을 상징하는 ‘쟈도르’에서 두 아이코닉 향수, ‘쟈도르 오 드 퍼퓸’과 ‘쟈도르 로르’를 쟈디올(J’ADIOR) 골드 레터 시그니처가 새겨진 꾸뛰르 액세서리로 재해석한 ‘NEW 쟈디올 솔리드 퍼퓸’을 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.

쟈디올 솔리드 퍼퓸은 선명하게 빛나는 일랑일랑과 다마스크 로즈 어코드에 자스민 그랜디플로럼과 자스민 삼박이 조화롭게 어우러진 풍성한 플로럴 향의 ‘쟈도르 오 드 퍼퓸 쟈디올 솔리드 퍼퓸’과, 오렌지 블라썸과 자스민 그랜디플로럼, 센티폴리아 로즈 앱솔루트 노트의 조화로 더욱 강렬하고 관능적인 향의 ‘쟈도르 로르 쟈디올 솔리드 퍼퓸’ – 두 가지 쟈도르 향수를 매력적인 꾸뛰르 케이스에 담긴 솔리드 퍼퓸 형태로 재해석했다.

또한 부드럽고 산뜻한 텍스처로 쟈도르의 풍성한 플로럴 부케 향과 보습감을 선사하는 ‘쟈도르 쉬머링 바디 오일’까지 쟈도르 컬렉션을 완성하며 특별한 뷰티 리추얼을 선보인다.

‘NEW 쟈디올 솔리드 퍼퓸’은 골드 메탈 레터인 쟈디올(J’ADIOR)을 대담하게 새긴 케이스에 담겨 언제 어디서나 향기를 더할 수 있는 꾸뛰르 액세서리로 탄생했다. 리미티드 에디션으로 출시되는 매력적인 디자인의 쟈디올 솔리드 퍼퓸은 화이트 케이스에 골드 메탈 레터 쟈디올 로고가 더해진 NEW 쟈도르 오 드 퍼퓸 쟈디올 솔리드 퍼퓸, 골드 케이스에 쟈디올 로고가 더해진 NEW 쟈도르 로르 쟈디올 솔리드 퍼퓸으로 선보이며 쟈도르의 플로럴 향기와 함께 골드 입자를 함유한 포뮬러가 피부에 은은한 광채를 더해준다.

쟈도르 어도러블 배쓰&바디 컬렉션에 새로운 쉬머링 바디 오일도 추가로 선보인다. NEW 쟈도르 쉬머링 바디 오일은 진줏빛 피그먼트와 골드 입자로 피부에 은은하게 빛나는 광채를 더한다. 자스민 추출물이 함유된 포뮬러는 쟈도르의 관능적인 플로럴 향을 풍성하게 담아내며, 끈적임 없이 피부에 매끄럽게 스며들어 촉촉한 수분감과 향기로 피부를 감싼다. 쟈도르 펄을 연상시키는 곡선형의 반투명 보틀은 글리터 오일의 반짝임과 조화를 이루어 우아하면서도 실용적인 디자인으로 매혹적인 존재감을 완성한다.

NEW 쟈디올 솔리드 퍼퓸과 NEW 쟈도르 쉬머링 바디 오일은 10월 1일부터 전국 백화점 크리스챤 디올 뷰티 매장과 디올 뷰티 부티크를 포함한 69개의 오프라인 매장과 디올 뷰티 온라인 부티크, 롯데온, SSG닷컴 등 6개의 온라인 기업몰, 카카오톡 선물하기에서 구매할 수 있다.

황지혜 기자

