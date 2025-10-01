“관계 회복 원했지만”…니콜 키드먼·키스 어번, 결혼 19년 만에 파경

할리우드 배우 니콜 키드먼, 컨트리 가수 키스 어번. 사진 = 니콜 키드먼 SNS 계정

할리우드 배우 니콜 키드먼이 컨트리 가수 남편 키스 어번과 결혼 19년 만에 이혼 절차를 밟았다.

1일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ에 따르면, 키드먼은 최근 테네시주 내슈빌 법원에 이혼 서류를 제출했으며, 별거 보도 하루 만에 법적 절차를 공식화했다. 이 서류에는 양육권과 양육비, 공동 부모 교육 수강 등이 포함돼 있으며 양측 모두 공증인의 입회하에 서명한 것으로 전해졌다.

양육 계획에 따르면 두 자녀는 연간 306일은 키드먼과, 59일은 어번과 생활하며, 교육과 건강 관련 결정은 공동으로 내리되 키드먼이 주 양육권을 갖는다. 부부는 상호간 배우자 부양비와 양육비 청구를 포기했으며, 각자의 자산도 별도로 보유하기로 했다. 다만, 문서에는 어번이 양육비 일부를 선지급했다는 조항이 포함돼 있다.

현지 매체들은 키드먼과 어번이 지난 6월부터 별거 중이며, 키드먼은 가정 회복을 원했으나 어번은 다른 선택을 한 것으로 전했다. 한 측근은 “키드먼은 별거를 원하지 않았고 가정을 유지하기 위해 노력해왔다”며 “어번이 집을 떠난 뒤에도 자녀들을 돌보며 가족을 지탱해왔다”고 밝혔다.

또한 한 소식통은 “어번이 이미 다른 여성과 가까워졌다는 이야기가 이들 부부의 친지와 지인들 사이에 나오고 있다”고 전했다. 양측은 이번 이혼 소식에 대해 아직 공식 입장을 내놓지 않았다.

한편, 니콜 키드먼과 키스 어번은 2005년 로스앤젤레스 한 행사에서 만나 2006년 시드니에서 결혼했다. 두 사람은 2008년 첫 딸을, 2010년 대리모를 통해 둘째 딸을 얻었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]