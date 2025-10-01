한글창제 579주년 기념 제16회 광화문광장 휘호대회 개최

지난해 열린 휘호대회 모습. 한국예술문화원 제공

한국예술문화원(이사장 조윤곤)은 세계문화유산인 한글 제579주년을 기념하여 ‘한글, 세상을 열다’라는 주제로 제16회광화문광장 휘호대회를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 한국예술문화원이 주최하며 문화체육관광부, 서울시, 종로구, 용산구, 한국예총, 한글학회, 세종대왕기념사업회, 훈민정음기념사업회, 나마스떼코리아가 후원한다.

이번 대회를 주최하는 한국예술문화원에 따르면 1차 예선 작품 500여점 작품의 심사를 거쳐 400명의 작가들이 2차 본선의 휘호대회에 참가하게 된다. 이 중에는 아시아, 아프리카, 유럽 등 30여개국(이집트, 수단, 몰도바, 케냐, 모로코, 레바논, 프랑스, 일본, UAE, 중국, 캐나다, 네팔, 미국, 베트남, 멕시코, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 아일랜드, 방글라데시, 필리핀 등) 외국인 80여명도 참여한다.

이번 휘호대회는 조선시대 과거시험을 재현하는 모습으로 진행된다. 이에 따라 참가자 전원이 두루마기 차림으로 한글 휘호를 할 예정이다. 주어진 2시간 동안 한글에 관한 작품을 완성하게 된다.

한국예술문화원은 서예 전문가들로 심사위원회를 구성해 참가자들이 제출한 작품을 심사해 국회의장상, 문화체육관광부장관상, 서울시장상, 종로구청장상, 용산구청장상, 한국예총회장상, 한글학회장상, 세종대왕기념사업회장상, 훈민정음기념사업회장상, 나마스떼코리아이사장상, 한글문화상, 한국예술문화원이사장상, 대상, 최우수상, 우수상, 장려상, 특선 등으로 나누어 시상한다.

수상작품은 11월18일부터 12월15일까지 세종문화회관 한글갤러리에서 28일간 전시된다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

