까르마, 창립 26주년 기념 고객 감사 프로모션 실시

허리가 편안한 메모리폼 매트리스 브랜드 까르마(CALMA)는 창립 26주년을 맞아 10월 한 달 동안 전국 까르마 오프라인 매장에서 고객 감사 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 프로모션은 고객 성원에 보답하고자 마련된 행사로 까르마의 주요 제품군인 프레임, 매트리스, 토퍼 등을 대상으로 최대 40% 할인과 다양한 사은품 증정 혜택이 제공된다.

이와 함께 까르마의 패밀리 브랜드인 가누다(GANUDA) 제품을 구매하는 소비자에게도 사은품 재고 소진 시까지 특별 사은 이벤트가 진행된다.

까르마 관계자는 “26년 동안 변함없이 사랑해주신 고객 여러분께 깊이 감사드린다”며 “이번 프로모션은 고객 만족과 브랜드 신뢰에 보답하는 차원에서 기획됐다. 앞으로도 고객의 수면 질 향상과 프리미엄 라이프스타일 제안을 위해 다양한 제품과 서비스를 선보일 예정”이라고 밝혔다.

까르마는 1999년 국내에서 처음으로 메모리폼 소재의 제품을 생산, 판매한 메모리폼 베딩 침구 전문 브랜드로 국내 최대의 메모리폼 생산 업체로 자리 잡았다. 롯데, 신세계, 갤러리아 등 전국 백화점 매장에서 판매중이다. 또한 주요 과학고 및 영재고 기숙사에 설치돼 있으며 해외 약 20개국으로도 수출되고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]