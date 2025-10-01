이은지, 러닝으로 10kg 감량 성공…“65kg→56kg, 쾌녀 된 기분”

개그우먼 이은지가 러닝을 통해 10kg 감량에 성공한 사실을 밝혔다.
지난달 30일 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’에는 “러닝으로 다이어트 성공한 이은지의 5km 완주 후 먹방 (feat. 남태령) | 이은지 러닝의 신”이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 이은지는 개그맨 남태령과 함께 러닝에 도전했다. 현재 ‘남태런’으로 활동 중인 남태령은 “연예인 마라톤 순위가 있는데 내가 3위로 등록되어 있다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
이은지는 과거 남태령과 함께 처음 러닝을 뛰었다며 “멋모르고 2~3km 뛰었는데 거의 죽을 뻔했다”고 회상했다. 이에 남태령은 “은지가 금방 (러닝을) 그만둘까 봐 ‘지금 너무 잘한다. 빠르다’고 거짓말했다”고 고백해 웃음을 자아냈다.
러닝 후 살이 많이 빠졌다는 남태령은 “살이 빠질수록 속도가 그만큼 더 빨라진다”고 설명하자, 이은지는 “나도 원래 한창 먹을 때 65kg였다. 그런데 지금은 56kg 정도”라며 “러닝하면서 10kg 정도 빠진 것”이라고 다이어트에 성공했다고 밝혔다.
이어 함께 뛰기 시작하면서, 남태령은 “러닝하면서 그래도 먹고 싶은 음식 마음껏 먹을 수 있어서 좋지 않냐. 스트레스도 덜하다”고 말했고, 이은지는 “러닝하니까 뛸 생각에 자연스럽게 많이 안 먹게 되더라”고 공감했다.
두 사람은 이날 5km 완주에 성공했다. 이은지는 “러닝이 재밌고, 내가 쾌녀가 된다”고 말했고, 남태령은 “러닝하며 삶의 태도가 바뀌었다”고 전했다.
