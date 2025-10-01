이은지, 러닝으로 10kg 감량 성공…“65kg→56kg, 쾌녀 된 기분”

개그우먼 이은지가 러닝을 통해 10kg 감량에 성공한 사실을 밝혔다. 사진 = 유튜브 ‘은지랑 이은지’

개그우먼 이은지가 러닝을 통해 10kg 감량에 성공한 사실을 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’에는 “러닝으로 다이어트 성공한 이은지의 5km 완주 후 먹방 (feat. 남태령) | 이은지 러닝의 신”이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이은지는 개그맨 남태령과 함께 러닝에 도전했다. 현재 ‘남태런’으로 활동 중인 남태령은 “연예인 마라톤 순위가 있는데 내가 3위로 등록되어 있다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

사진 = 유튜브 ‘은지랑 이은지’

이은지는 과거 남태령과 함께 처음 러닝을 뛰었다며 “멋모르고 2~3km 뛰었는데 거의 죽을 뻔했다”고 회상했다. 이에 남태령은 “은지가 금방 (러닝을) 그만둘까 봐 ‘지금 너무 잘한다. 빠르다’고 거짓말했다”고 고백해 웃음을 자아냈다.

사진 = 유튜브 ‘은지랑 이은지’

러닝 후 살이 많이 빠졌다는 남태령은 “살이 빠질수록 속도가 그만큼 더 빨라진다”고 설명하자, 이은지는 “나도 원래 한창 먹을 때 65kg였다. 그런데 지금은 56kg 정도”라며 “러닝하면서 10kg 정도 빠진 것”이라고 다이어트에 성공했다고 밝혔다.

사진 = 유튜브 ‘은지랑 이은지’

이어 함께 뛰기 시작하면서, 남태령은 “러닝하면서 그래도 먹고 싶은 음식 마음껏 먹을 수 있어서 좋지 않냐. 스트레스도 덜하다”고 말했고, 이은지는 “러닝하니까 뛸 생각에 자연스럽게 많이 안 먹게 되더라”고 공감했다.

두 사람은 이날 5km 완주에 성공했다. 이은지는 “러닝이 재밌고, 내가 쾌녀가 된다”고 말했고, 남태령은 “러닝하며 삶의 태도가 바뀌었다”고 전했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]