공연·체험·전시로 즐기는 조선왕릉…‘세계유산 조선왕릉축전’ 개최

2025 세계유산 조선왕릉축전 포스터. 국가유산청 제공

국가유산청 궁능유적본부는 국가유산진흥원과 함께 오는 17일 선릉·정릉에서의 개막제를 시작으로, 18∼26일 조선왕릉 9곳(선릉·정릉, 태릉·강릉, 의릉, 동구릉, 홍릉·유릉, 서오릉, 융릉·건릉, 김포장릉, 영릉·영릉)에서 2025년 세계유산 조선왕릉축전을 개최한다고 1일 밝혔다. 단, 20일은 휴릉일로 미운영된다.

올해로 6회째를 맞는 세계유산 조선왕릉축전은 유네스코 세계유산으로 등재된 조선왕릉을 널리 알리기 위해 기획된 왕릉 활용 행사다. 올해는 ‘조선왕릉, 500년의 영화(榮華:映畫)를 보다’를 주제로, 공연·답사(투어)·전시·체험 프로그램을 새롭게 선보인다.

공연 프로그램으로는 조선의 성군, 성종이 꿈꾸었던 미래와 현대를 다룬 역사 음악극 ‘성종, 빛을 심다’(18∼19일, 선릉·정릉)가 펼쳐진다. 빛과 소리, 전통과 현재의 조화를 다루어 다양한 볼거리를 제공할 예정이다. 공연은 사전 예약과 현장접수로 진행되며, 참가비는 무료다.

조선시대에 왕이 왕릉에 행차하는 능행의 역사성을 전하는 ‘조선 능행’(18∼19일, 25∼26일)과 오늘날 9급 공무원에 해당되는 능참봉과 함께 왕릉을 다니며 색다른 이야기를 들을 수 있는 ‘능참봉이 들려주는 왕릉이야기’(18∼19일, 25∼26일)가 동구릉과 서오릉에서 진행된다. 예약 없이 무료로 관람할 수 있다.

지난해 세계유산 조선왕릉축전 개막식 모습. 국가유산청 제공

전통국악과 현대음악이 어우러지는 ‘왕릉음악회’(18∼19일, 25∼26일, 왕릉별 일자 상이)가 조선왕릉 4곳 태릉⸱강릉, 선릉·정릉, 융릉·건릉, 김포장릉에서 진행되며, 명사와 함께 왕과 왕릉을 중심으로 다양한 이야기를 들을 수 있는 ‘왕릉 토크콘서트’(18∼19일, 25∼26일, 왕릉별 일자 상이)가 조선왕릉 5곳 태릉⸱강릉, 홍릉·유릉, 융릉·건릉, 김포장릉, 영릉⸱영릉에서 진행된다. 별도 예약 없이 현장에서 무료로 관람할 수 있다.

다양한 답사(투어)와 전시 프로그램도 진행된다. 축전 프로그램 중 2022년부터 많은 인기를 얻고 있는 야간 프로그램 ‘야별행’(18∼26일)은 동구릉과 서오릉에서 진행된다. 왕과 왕비를 중심으로 한 다양한 이야기와 빛을 활용한 특수효과 등을 즐길 수 있다.

성종의 삶을 주제로 미디어 전시와 전통 국악공연을 결합한 ‘왕가의 산책’(21~26일, 선릉·정릉)과 왕릉 제향이 준비되는 재실에서 증강현실(AR) 기술로 제향 음식을 차려보고 제관 복식을 체험할 수 있는 ‘왕릉 제향전시관’(18~26일, 선릉·정릉, 김포장릉), 임금의 결사 조직이 되어 임무(미션)를 수행하는 ‘조선 명탐정’(18∼26일, 선릉·정릉, 태릉·강릉, 동구릉, 서오릉, 김포장릉)도 해당 왕릉을 방문한 관람객이라면 누구나 무료로 즐길 수 있다.

다양한 주제의 체험 프로그램도 마련된다. AR 게임으로 왕릉을 탐방하는 ‘왕릉수호신’(21∼22일, 태릉·강릉 / 23∼26일, 김포장릉)과 조선왕실의 관료가 되어 매듭, 왕릉 모형, 컵받침대(티코스터) 등을 만드는 ‘왕릉오락(五樂)실’(18~26일, 왕릉별 일자 상이), 왕릉 숲에서 휴식을 가져보는 ‘능누림’과 ‘왕릉산책’이 9곳의 왕릉(18~26일, 왕릉별 일자 상이)에서 진행되며, 고즈넉한 가을 숲길에서 독서를 할 수 있는 ‘야외도서관’ (18∼19일, 의릉)도 만나볼 수 있다.

이밖에 스마트 기기로 스탬프투어 애플리케이션을 설치한 후 조선왕릉 40기를 방문해서 도장을 획득할 수 있는 ‘조선왕릉 모바일 도장 찍기 여행(스탬프투어)’도 26일까지 참여할 수 있으며, 축전이 종료된 후에 추첨을 통해 경품을 지급할 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]