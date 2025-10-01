솔비, APEC K-미술 특별전 공식 홍보대사 위촉

가수 솔비. 지안캐슬 제공

가수이자 화가로서 독창적인 예술세계를 펼쳐온 솔비(본명 권지안)이 K-아트를 세계무대에 알린다.

1일 소속사 지안캐슬에 따르면 솔비는 오는 14일까지 경상북도 경주문화엑스포대공원 문화센터 1층 전시실에서 열리는 ‘APEC 2025 KOREA 세계를 물들이는 K-미술 특별전’의 공식 홍보대사로 위촉됐다.

이번 전시는 아시아태평양 21개국이 참여하는 APEC 2025 정상회의의 문화외교 프로그램의 일환으로, 120여 명의 아티스트가 참여하는 대규모 특별전이다.

솔비는 홍보대사로서 전 세계 정상들에게 K-아트의 현재와 미래를 소개하는 한편, 직접 전시에 참여해 무대와 화폭을 넘나드는 아티스트 면모를 보인다. 그동안 대중성과 실험성을 겸비한 작업을 통해 국내외에서 주목받은 그는 이번 특별전을 통해 K-아트의 글로벌 확산을 견인할 것으로 기대된다.

김종원 APEC K-미술 특별전 미술감독은 솔비에 대해 “단순한 아티스트를 넘어 문화와 사회를 잇는 아이콘이다. 무대와 미술을 자유롭게 넘나드는 그녀의 예술적 정체성은 ‘예술로 연결된 지속가능한 미래’라는 이번 전시의 메시지를 세계에 전달하는 데 가장 적합하다”라며 홍보대사 위촉 배경을 설명했다.

솔비는 작품에 사회적 메시지를 담아 예술을 통해 공감과 치유를 이끄는 가치를 확장시켜왔다. 이번 APEC 특별전에서 K-아트를 단순한 문화 콘텐츠가 아니라 국가 간 소통을 이끄는 문화외교의 핵심 자산으로 자리매김하게 하는 상징적 역할을 맡는다.

지승호 APEC K-미술 특별전 운영위원장 및 한국미술협회경상북도지회장은 “이번 특별전은 경주에서 시작해 세계를 향해 확산되는 K-아트의 여정이다. 세계적 감각을 지닌 아티스트가 앞장섬으로써 한국 예술의 창의성과 비전이 더욱 널리 전해질 것이라 확신한다”고 말했다.

권지안은 현재 포르투갈 틸싯갤러리에서 초대 개인전을 열고 있으며, 오는 14일부터는 대구 광역시 복합문화공간 청문당에서 초대 개인전이 개최할 예정이다.

