다저스 김혜성, 가을야구도 뛴다… WC 26인 로스터에 이름 올렸다

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

사진=다저스 SNS 캡처

김혜성(LA 다저스)이 가을야구도 뛴다.

김혜성은 1일 미국 메이저리그(MLB) 다저스가 발표한 ‘2025 MLB’ 와일드카드 시리즈(3전 2선승제) 26인 로스터에 이름을 올렸다.

내셔널리그(NL) 서부지구 1위 다저스는 NL 와일드카드 승률 3위 신시내티 레즈와 이날부터 다저스타디움에서 와일드카드 시리즈를 치른다. 올 시즌 MLB 무대에 진출한 김혜성은 포스트시즌까지 경험하게 됐다.

김혜성은 올 시즌 유틸리티 자원으로 자리매김하며 71경기에서 타율 0.280(161타수 45안타), 3홈런, 17타점, 13도루, OPS(출루율+장타율) 0.699 등을 기록했다.

MLB에서 가을야구를 경험하는 건 올 시즌 김혜성이 유일하다. 김하성(애틀랜타 브레이브스), 이정후(샌프란시스코 자이언츠), 배지환(피츠버그 파이리츠)은 가을야구 진출이 불발됐다. 선발 라인업에서 제외된 김혜성은 후반을 도모한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

