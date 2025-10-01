주우재, 김숙·구본승 향해 “두 분 연애하는 듯”

옥탑방의 문제아들 스틸컷. KBS2 제공

주우재가 김숙과 구본승의 관계에 의심의 눈길을 보낸다.

오는 2일 방송되는 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서는 김숙의 전 비즈니스 남편 윤정수와 현 비즈니스 썸남 구본승이 옥탑방 손님으로 찾아온다.

김숙의 비즈니스 썸남 구본승은 ‘10월7일 결혼설’에 얽힌 진실과 거짓을 직접 해명한다. 특히 가짜 결혼 기사에 집안이 발칵 뒤집혔던 사연을 공개하면서도 자신은 크게 개의치 않았다고 고백해 눈길을 끈다.

이에 김숙은 “결혼은 모르겠고, 오빠랑 낚시하면서 놀면 재밌을 것 같아”라고 가능성을 열어 둬 옥탑방을 술렁이게 한다. 또한 구본승은 “독립적이고 자기 일 잘하는 여자가 이상형”이라며 “김숙은 성격이 시원시원해 보이지만 여성스럽기도 하다”고 김숙의 숨겨진 매력을 언급해 주우재의 레이더를 발동시킨다.

주우재는 김숙과 구본승에게 “이게 연애 아니야?”라고 재차 의심을 보내더니 “두 분은 연애하는 듯”이라며 의미심장한 눈길을 보낸다. 특히 무늬오징어 낚시를 둘어싼 김숙과 구본승의 밀고 당기는 플러팅 전말이 공개되자 주우재는 급기야 “김숙과 구본승은 몇 년을 두고 봐야 하는 관계”라고 정의하며, 두 사람의 몇 년 후 열애 가능성을 제시해 웃음을 안긴다.

주우재의 레이더를 발동시킨 김숙과 구본승의 무늬오징어 플러팅과 구본승이 직접 밝히는 10월7일에 관한 진실과 거짓은 무엇일지 이번주 본 방송을 통해 공개된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]