노브레인, 안타까운 소식…“건강상 이유로 정우용 탈퇴”

노브레인 인스타그램 캡처.

펑크록 밴드 노브레인이 안타까운 소식을 전했다.

노브레인은 지난달 30일 공식 SNS을 통해 “베이시스트 정우용 님께서 건강상의 이유와 개인적인 사정으로 인해 밴드를 탈퇴하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “오랜 시간 노브레인과 함께하며 큰 힘이 되어주신 정우용 님께 깊은 감사의 마음을 전하며, 앞으로 걸어가실 새로운 길을 진심으로 응원하겠다”고 전했다.

끝으로 “노브레인은 앞으로의 일정들을 세션 연주자들과 함께 이어갈 예정”이라고 덧붙였다.

노브레인은 1996년 결성된 밴드로, ‘넌 내게 반했어’, ‘말달리자’ 등 다수의 히트곡으로 사랑을 받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

