계속되는 쏘니 효과… 4연승 LAFC, 파워랭킹 2위 등극

손흥민의 활약에 LAFC의 파워도 더욱 강력해지고 있다.

미국 메이저리그 사커(MLS) 사무국은 1일 파워랭킹을 발표했다. LAFC는 지난주보다 4계단 오른 2위에 등극했다. 서부 콘퍼런스 소속 중 1위다.

‘흥부듀오’ 손흥민과 드니 부앙가의 활약 덕택이다. 손흥민과 부앙가는 지난달 28일 세인트루이스 시티SC 원정 경기에서 3골을 합작하며 팀의 3-0 승리를 이끌었다. 손흥민이 2골, 부앙가가 1골을 터뜨렸다.

MLS는 “손흥민과 부앙가의 연속 골 기록이 17골에 이른다”라며 “세인트루이스전을 승리하며 LAFC는 플레이오프(PO) 진출을 확정했다”고 조명했다. 그러면서 “LAFC의 순위가 어떻든, PO에서 손흥민과 부앙가의 상승세를 늦출 팀이 있을까”라고 전했다.

4연승의 LAFC는 승점 53(15승 8무 7패)으로 4위를 달리고 있다. 3위 미네소타(승점 55)와는 불과 승점 2점 차.

손흥민은 오는 6일 오전 10시 애틀랜타 유나이티드와의 홈경기에 출격한다. MLS 5경기 연속골에 도전한다. 손흥민은 MLS 입성 후 8경기에서 8골 3도움의 가파른 상승세를 보여주고 있다.

