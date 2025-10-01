‘풀타임’ 김민재, 실점 이어지는 아쉬운 실수… 평점 유일한 5점대

1일 파포스전에 나선 바이에른 뮌헨 선수들. 사진=뮌헨 SNS 캡처

활약 속에도 뒷맛이 개운치 않다.

김민재(바이에른 뮌헨)가 모처럼 풀타임을 소화했지만 치명적인 실수로 빛이 바랬다.

김민재는 1일 키프로스 알파메가 스타디움에서 열린 파포스(키프로스)와의 2025∼2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2라운드 원정 경기에 중앙 수비수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 팀은 5-1로 승리했다. 지난 18일 첼시(잉글랜드)와의 1차전에서 승리를 거둔 뮌헨은 2연승을 달렸다.

김민재는 열흘 만의 복귀전에서 온탕과 냉탕을 오갔다. 그는 지난달 20일 호펜하임전에서 근육 통증을 호소해 교체됐다. 이후 지난달 27일 베르더 브레멘전에서는 결장했다가 이날 돌아왔다.

일단 풀타임을 뛴 게 눈에 띈다. 올 시즌 풀타임 출전은 두 번째다. 패스 성공률 89.3%, 걷어내기 3회, 가로채기 2회 등으로 무난했다.

하지만 실점으로 이어지는 실수를 범한 게 흠이었다. 팀이 4-0으로 앞선 전반 45분 다비드 루이스가 후방에서 찔러주는 침투 패스를 막는 과정에서 나왔다. 김민재는 오른쪽에 있던 다요 우파메카노에게 패스했는데, 다소 약하게 흘렀다. 그 사이를 틈타 미슬라프 오르시치가 공을 가로챘다. 이어 곧바로 쇄도한 뒤 중거리 슈팅으로 골망을 흔들었다.

김민재는 이 실수 하나로 축구 통계 사이트로부터 혹평을 받았다. 풋몹은 팀 내 최저인 5.7을 줬다. 소파스코어도 5.8을 주는데 머물렀다. 팀의 유일한 5점대다.

뮌헨은 흔들리지 않았다. 후반 23분 마이클 올리세가 쐐기골을 넣는 등 경기 내내 몰아치며 대승을 거뒀다. 골잡이 해리 케인은 멀티골로 맹활약했다.

한편 10월 A매치 2연전에 소집되는 김민재는 오는 5일 프랑크푸르트와의 리그 경기를 마친 뒤 대표팀에 합류할 전망이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

