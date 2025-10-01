‘얼굴 천재’ 송강 돌아온다…오늘(1일) 만기 전역

배우 송강. 뉴시스

배우 송강이 군 복무를 마치고 팬들 곁으로 돌아온다.

송강은 1일 1년 6개월 간의 복무를 마치고 만기 전역한다. 그는 지난해 4월2일 육군 현역으로 입대했다.

군 복무 중 국방홍보원의 유튜브 채널 KFN에서 ‘송강의 그날 군대 이야기’의 진행자로 나서고, 국군 고충 상담센터 국방헬프콜 홍보 영상에 출연해 화제가 되기도. 또 방탄소년단 멤버 뷔와 함께 찍은 사진이 공개되며 큰 관심을 받은 바 있다.

전역 소식이 전해지면서 차기작에도 기대가 모이고 있다. 송강은 새 드라마 포핸즈 출연을 제안받고 검토 중이다. 포핸즈는 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품이다.

한편 송강은 2017년 tvN 드라마 ‘그녀는 거짓말을 너무 사랑해’로 연예계에 데뷔했다. 이후 넷플릭스 ‘좋아하면 울리는’, ‘스위트홈’ 시리즈, JTBC ‘알고 있지만,’ ‘기상청 사람들’, SBS ‘마이데몬’ 등에서 활약화며 주목받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

