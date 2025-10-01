전여빈, 김영란 OFF→부세미 ON…4조짜리 복수 서막 오픈

착한 여자 부세미 방송화면. 지니TV 제공

‘착한 여자 부세미’ 전여빈의 새 삶이 시작됐다.

지난 30일 방송된 지니TV 오리지널 착한 여자 부세미에서는 가성호(문성근 분)와의 약속을 지키기 위해 이돈(서현우 분)의 도움을 받아 무창으로 몸을 숨긴 김영란(전여빈 분)의 모습이 그려졌다.

이날 김영란은 가성호와 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다. 가남매에게 천벌을 주고 싶다는 뜻에 따라 유산을 넘겨받을 상속인이 되어 복수를 도와주기로 결심한 것. 그렇게 김영란은 하루아침에 가성호의 개인 경호원에서 가성그룹 사모님이 됐다.

하지만 살 날이 얼마 남지 않았던 가성호는 결국 권총으로 생을 마감했고, 김영란은 살아생전 가성호와 했던 약속을 이행하고자 나섰다. 미망인으로서 부여받은 재산과 권한을 행사하기 위해 필요한 시간은 3개월. 김영란은 서울을 떠나 조용한 무창에 발을 들였고, 그렇게 부세미로 거듭났다.

이러한 과정에서 전여빈은 폭 넓은 연기 내공과 깊이 있는 열연으로 안방극장을 사로잡았다. 3개월간 새로운 인생을 살아야 하는 김영란의 복잡한 내면을 섬세하게 표현했고, 신분 전환 후 말투부터 태도, 걸음걸이까지 완전히 다른 사람이 된 모습으로 몰입을 자아냈다.

극 말미에는 가성호 저택에서 스쳤던 전동민(진영 분)과 무창에서 재회하며 쉽지 않은 무창살이가 될 것이 예고된 상황. 전여빈이 그려낼 김영란과 180도 다른 부세미의 삶은 또 어떨지 기대가 모아지고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

