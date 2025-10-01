케데헌 OST 8곡, 핫100 동시 차트인…‘3달 연속’

케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 인기가 지속 이어지고 있다. OST가 미국 빌보드에서 호성적을 기록 중이다.

30일(현지시간) 빌보드 차트에 따르면 케이팝 데몬 헌터스 OST 여덟 곡은 10월4일 자 핫100에서 동시 차트인했다. 12주 연속 동시 진입이다.

애니메이션 속 그룹 헌트릭스가 부른 골든은 앞서 예고된 것처럼 지난 주에 이어 1위를 유지했다. 6주 연속, 통산 7주 정상이다.

헌트릭스 라이벌 그룹인 사자보이스의 유어 아이돌와 소다팝(Soda Pop)은 각각 3위와 5위에 이름을 올렸다, 헌트릭스 하우 잇츠 던(How It's Done)은 13위에 걸렸다.

또 헌트릭스 왓 잇 사운즈 라이크(What It Sounds Like)가 21위, 테이크 다운(Takedown)이 29위, 헌트릭스 루미와 사자보이스 진우의 프리(Free)가 30위를 기록했다. 전반적으로 순위는 떨어졌으나 여전히 상위를 기록하며 인기를 입증하고 있다.

K-팝 간판 걸그룹 트와이스 멤버 정연·지효·채영이 가창한 버전의 테이크다운은 68위를 차지했다.

케이팝 데몬 헌터스 OST 앨범은 앞서 예고됐던 것처럼 이번 주 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 200에서도 2위를 기록했다. 2주 전 1위를 찍은 이 앨범은 해당 차트에서 총 9주째 2위를 차지했다.

이와 별개로 골든은 빌보드 글로벌 두 차트인 글로벌 200과 글로벌(미국 제외)에선 모두 1위에 올랐다.

트와이스의 미니 14집 스트래티지(STRATEGY) 타이틀곡이자 케이팝 데몬 헌터스에 삽입된 스트래티지는 69위를 차지하며 10주 연속 진입했다.

한편 트와이스의 정규 4집 디스 이즈 포(THIS IS FOR)는 이번 주 빌보드 200에서 171위를 차지하며 해당 차트에 11주 연속 진입했다.

하이브(HYBE)와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)의 가브리엘라는 이번 주 핫100에서 12계단을 올라 56위를 차지하며 총 10주간 이름을 올렸다. 이 곡이 실린 캣츠아이의 두 번째 EP 뷰티풀 카오스(BEAUTIFUL CHAOS)는 이번 주 빌보드 200에서 29위를 차지했다. 13주 연속 차트인이다.

그룹 스트레이 키즈의 정규 4집 카르마는 이번 주 빌보드 200에서 18위를 기록했다. 4주 전 해당차트 정상에 오른 뒤 계속 상위권이다.

신예 보이그룹 코르티스(CORTIS)의 데뷔 앨범 컬러 아웃사이드 더 라인스(COLOR OUTSIDE THE LINES)는 이번 주 빌보드 200에서 128위를 차지했다. 지난 주에 15위로 해당 차트에 데뷔한 뒤 2주 연속 진입하는 쾌거를 이뤘다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]