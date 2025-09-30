선제포로 분위기 바꾼 FC서울 최준 “ACLE 재미있을 것 같았죠”

선제골을 넣은 FC서울 최준. 사진=한국프로축구연맹 제공

부리람전을 마친 뒤 기자회견에 나선 FC서울 최준. 사진=한국프로축구연맹 제공

“재미있을 것 같다는 생각이 들었죠.”

아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 생애 첫 득점포를 가동한 최준(FC서울)이 더욱 경기력을 끌어올리겠다고 다짐했다.

서울은 30일 서울 월드컵경기장에서 열린 부리람 유나이티드(태국)와 2025~2026 AFC ACLE 2차전에서 3-0 완승을 거뒀다.

승리의 주역은 선제골을 터뜨린 최준이다. 전반 39분 왼쪽에서 루카스가 올려준 크로스를 반대편 문전에서 오른발 논스톱으로 골문을 갈랐다. 올 시즌 ACLE 무대를 처음 밟은 최준의 첫 골이다. 지난 16일 마치다 젤비아(일본)와의 1차전(1-1 무)에 이어서 두 경기 연속 풀타임을 소화하며 존재감을 과시했다.

최준은 경기 뒤 밝은 표정을 지었다. 그는 “프로 생활을 하면서 처음으로 ACLE를 치르고 있다. 리그보다 긴장이 됐다기보다 재미있을 것 같다는 생각이 들었다”며 “리그보다 골을 넣었을 때보다 쾌감이 있다. 앞으로 많은 경기가 남아있는데 잘 준비하겠다”고 힘줘 말했다.

동료들에게 공을 돌렸다. 그는 “선수들이 열심히 뛰어줬다. 오늘 이 자리에 있을 수 있는 건 교체 선수와 같이 뛴 선수 등이 모두 도움을 준 덕분”이라고 전했다.

최준의 한 방은 의미가 있었다. 최준의 득점이 나오기 전까지 서울은 단 한 번의 슈팅도 날리지 못한 채 끌려가고 있었다. 관중석에서는 홈 팬들의 야유가 나오기도 했다. 하지만 최준의 선제골이 나오면서 서울은 분위기를 뒤집었고 깔끔한 승리를 거뒀다.

최준은 “골이 들어가고 나서는 팀 분위기가 살아났다. 후반전에는 완전히 분위기가 바뀌면서 경기를 주도할 수 있었다. 내 골이 들어가서 분위기가 바뀌었다는 걸 인정할 수 있다”고 힘줘 말했다.

