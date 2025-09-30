리그와 ACLE 병행이 불러오는 긍정 효과… 김기동 “선수들의 경쟁이 동기부여”

김기동 FC서울 감독이 30일 오후 서울 마포구 서울월드컵경기장에서 열린 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전 부리람 유나이티드와의 경기 도중 작전지시를 하고 있다. 사진=뉴시스

“선수들의 경쟁이 동기부여가 되고 있다.”

프로축구 FC서울은 30일 서울월드컵경기장에서 열린 부리람 유나이티드(태국)와의 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 2차전에서 3-0으로 이겼다. 지난 16일 마치다 젤비아(일본)과의 1차전에서 1-1 무승부를 거둔 서울은 홈 팬들 앞에서 기분 좋은 승리를 거뒀다.

로테이션을 돌리면서 값진 승리까지 얻어낸 게 가장 큰 수확이다. 리그에서 파이널A 확정을 위해 사활을 걸고 있다. 김기동 서울 감독은 “그 동안 많이 힘들었던 선수들이 쉬면서 다음 경기 준비할 수 있게 됐다”고 말한 배경이다.

선수들도 더욱 뜨겁게 경쟁한다. 리그와 ACLE를 병행하는 만큼, 존재감을 드러내면 출전 기회를 잡을 확률이 커진다. 김 감독은 “리그와 ACLE을 치르면서 선수들이 경쟁하는 것도 동기부여가 된다”며 “좀 더 잘하려는 모습이 비치는 것 같다. 팀의 긍정적인 에너지로 보여진다”고 힘줘 말했다.

무실점 역시 의미 있다. 서울은 이날 경기를 포함해 최근 공식전 3경기에서 두 번의 무실점을 달성했다. 김 감독은 “안정감을 찾아가는 시기”라며 “선수들이 조직력을 가지고 실점을 안 했다는게 긍정적”이라고 미소 지었다.

서울은 이제 다시 리그에 집중한다. 오는 10월5일 수원FC와 원정 경기에 나선다. 김 감독은 “오늘 승리가 다음까지 이어져서 선수들이 자신감을 가지고 경기를 했으면 좋겠다”고 당부했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

