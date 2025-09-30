연상호 감독 ‘얼굴’, 해외서도 통했다…157개국 순차 개봉 본격화

영화 ‘얼굴’ 포스터. 사진 = 플러스엠 엔터테인먼트

연상호 감독의 미스터리 영화 ‘얼굴’이 본격적인 해외 개봉에 돌입하며, 해외 언론의 뜨거운 호평 속 글로벌 흥행 기대감을 높이고 있다.

지난 26일 북미와 대만에서 개봉하며 현지 관객들과 첫 만남을 가진 ‘얼굴’이 선판매된 157개국에서의 순차 개봉과 함께 글로벌 행보를 이어갈 예정이다.

앞서 ‘얼굴’은 지난 토론토국제영화제를 통해서 월드 프리미어로 공개된 이후, 해외에서도 호평 세례가 계속되며 화제를 불러일으키고 있다.

Screendaily가 2025 베니스, 토론토국제영화제의 화제작을 다룬 특집 기사에서 TIM Grierson은 “연상호 감독의 신작은 성인이 된 아들이 수십 년 전 사라진 어머니의 죽음에 대한 진실을 파헤치는 섬세한 미스터리”라며 극찬했다.

이외에도 “연상호 감독은 ‘얼굴’에서 전혀 다른 길을 선택한다. 화려한 장치 없이도 훌륭한 이야기를 풀어낼 수 있음을 증명해 냈다. 박정민은 아들 ‘임동환’ 역과 아버지 ‘임영규’의 젊은 시절을 동시에 소화하며 극찬받았다. 영화는 어머니의 잔혹한 인생을 정면으로 그리며, 한국 영화뿐 아니라 세계 영화에서도 드물게 볼 수 있는 비극적 힘을 보여준다”(Fort Worth Weekly_Kristian Lin), “영화는 흥미로운 미스터리로 시작되지만 곧 절망적인 방향으로 전개되며 충격적인 여운을 남긴다. 반전 없이도 강력한 감정적 충격을 준다. ‘얼굴’은 외모가 아닌 그녀를 괴롭히고 외면했던 모든 이들을 지칭한다. 영화가 진행될수록 이들의 죄가 드러나며 참혹한 결말로 이어진다”(Movieweb_Jonathan Fuge) 등 국내를 넘어 해외에서도 극찬이 이어지고 있다.

한편 ‘얼굴’은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 ‘임영규’와 살아가던 아들 ‘임동환’이 40년간 묻혀 있던 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 담고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]