QWER 시연, 응원봉 표절 논란 악플에 “도파민 채워줘서 고맙다”

그룹 더보이즈와 응원봉 디자인 유사성 논란에 휩싸인 걸밴드 QWER 멤버 시연이 악플에 대한 심경을 밝혔다.

시연은 30일 팬 소통 플랫폼을 통해 최근 불거진 QWER의 응원봉 디자인 관련 논란과 관련해 “제 인스타까지 행차하셔서 입에 담을 수 없는 말들 하시는 분들? 더 하세요. 도파민 채워줘서 고맙다”며 “그럴수록 더 올라가고 싶어진다. 고맙다. 잘자 나의 원동력들아”라고 밝혔다.

이어 “할 말은 하고 살아야 해서 미안하다. 또 혼나겠다. 미안해. 그런데 할 말은 해야 됨. 아무리 익명성이 보장되는 사이버라고 하더라도 인간으로 태어난 이상 인간이 같은 인간에게 터무니없고 근거 없는 인신공격은 아니라고 본다”며 “사정이 있겠지, 비틀어진 계기가 있겠지 그럼에도 남에게 휘두르는 것들은 다 본인에게 돌아온다”고 강조했다.

QWER는 최근 첫 번째 월드투어 ‘LOCATION’ 서울 공연을 앞두고 공개한 공식 응원봉이 그룹 더보이즈가 2021년부터 사용 중인 응원봉 ‘더비봉’과 유사하다는 지적을 받으며 표절 논란에 휘말렸다.

이에 더보이즈의 소속사 원헌드레드는 지난 25일 “당사는 해당 사안을 인지한 이후 QWER 측과 논의를 이어오며 디자인 변경 등을 요청했으나 최종적인 결론에 이르지 못했다”면서 “논란에 보다 빠르게 대응하지 못한 점 깊이 사과드리며, 당사는 향후에도 이 같은 일이 재발하지 않도록 모든 법적 절차를 포함해 유관 기관들과 연대하여 강력히 대응해 나갈 것”이라고 법적 대응을 예고했다.

반면 QWER의 소속사 쓰리와이코프레이션과 프리즘필터는 같은 날 “본 응원봉과 관련해 변호사와 변리사 등 관련 전문가들의 검토와 의견을 수차례에 걸쳐 받았으며, 저작권 침해를 포함한 어떠한 문제도 없다는 사실을 확인받았다”며 “그럼에도 불구하고, 해당 사안과 관련해 원헌드레드 측과 원만한 협의와 대화를 이어가던 중 갑작스럽게 상대측이 법적 대응 방침을 밝힌 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 덧붙였다.

이 사안은 현재 한국연예제작자협회(연제협)가 중재에 나선 상태다. 연제협은 “중립적 입장으로 양 당사자 간 조정·중재, 실효성 있는 재발 방지책 마련에 최선을 다할 것”이라며 “이를 위해 공식 분쟁 조정 플랫폼 구축, 업계 공동 성명, 캠페인 등의 다각적 노력을 시작할 것을 약속한다”고 전했다.

