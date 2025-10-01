“인제군 최초 트레일러닝 대회”… 러너블, 인제와일드트레일 30K 성료

강원 인제군에서 최초로 열린 트레일러닝 대회 ‘인제와일드트레일 30K’ 참가자의 모습. 러너블 제공

러닝플랫폼 러너블이 강원 인제군에서 최초로 열린 트레일러닝 대회 ‘인제와일드트레일 30K’를 성료했다고 1일 밝혔다.

러너블이 주최하고 인제군이 후원한 이번 대회는 지난달 28일 30㎞·10㎞ 부문으로 진행됐다. 전국 각지에서 모인 러너들은 운무가 깔린 자작나무 숲, 박달고치 전망대, 내린천 등 인제의 자연 명소 속에서 우중(雨中) 레이스를 만끽했다. 한 참가자는 “비와 안개가 어우러진 자연을 온전히 느낀 아름다운 경험이었다”는 소감을 전했다.

이번 대회는 풍성한 프로그램은 물론 여러 파트너사의 협찬으로 참가자의 만족도를 높였다. 데상트가 준비한 기념품 패키지를 비롯해 완주 후 제공된 황태해장국 정식, 웅진식품·요헤미티·카스의 음료와 에너지젤, 시원한 맥주 한 잔이 그랬다.

류영호 러너블 대표는 “첫 개최임에도 약 1000명 이상 러너가 함께했다”며 “이번 대회를 시작으로 러너들이 세계적 무대에서 트레일 러닝의 가치를 경험할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

강원 인제군에서 최초로 열린 트레일러닝 대회 ‘인제와일드트레일 30K’ 참가자들이 스타트를 하고 있다. 러너블 제공

박재림 기자 jamie@segye.com

