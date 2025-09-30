예리함으로 만든 정승원의 득점, 존재감 필요한 시점에 터졌다

FC서울 정승원이 30일 서울월드컵경기장에서 열린 부리람 유나이티드와의 AFC ACLE 리그 페이즈 2차전에서 공을 몰고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

모처럼 발끝이 적중했다. 정승원(FC서울)이 오랜만에 골망을 흔들며 팀의 아시아무대 첫 승을 이끌었다.

정승원은 30일 서울월드컵경기장에서 열린 부리람 유나이티드와의 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 2차전에서 전반 추가시간에 득점을 가동하며 팀의 3-0 승리에 공헌했다.

지난 16일 마치다 젤비아(일본)와의 원정 경기에서 1-1 무승부를 거둔 서울은 두 번째 경기에서 기다리던 첫 승을 거뒀다. 5년 만에 ACLE에 복귀해 홈 팬들 앞에서 거둔 의미 있는 승리였다. 부리람과의 통산 ACLE 맞대결에서 3승2무의 절대 강세도 이어갔다.

초반 분위기를 결정적으로 잡은 선수는 정승원이었다. 정승원은 이날 왼쪽 미드필더로 선발 출전했다. 최준의 선제골로 1-0으로 앞선 전반 추가시간 존재감을 드러냈다. 왼쪽 측면에서 날카로운 대각선 크로스를 날렸는데, 그대로 골망을 갈랐다. 문전에서 박성훈이 헤딩을 하기 위해 점프를 하면서 상대 골키퍼 시야를 가렸지만 정승원의 예리함도 빛나는 장면이었다.

정승원의 ACLE 첫 골이자 올 시즌 공식전 3번째 골이다. 지난 6월13일 광주FC전 이후 약 3개월 만에 터뜨린 득점이었다. 정승원은 전반을 마친 뒤 문선민과 교체됐다. 서울은 후반 22분 루카스의 쐐기골로 완승을 거뒀다.

올 시즌을 앞두고 수원FC에서 서울로 이적했다. 올 시즌 리그에서 2골 3도움을 기록하고 있다. 지난 시즌(11골 6도움)보다 공격포인트가 적다. 제시 린가드와 루카스, 안데르손 등 공격 자원이 풍부하기 때문에 정승원에게 부담이 덜한 건 사실이다. 그렇다고 가만히 있을 수는 없는 법. 더 존재감을 드러내야 하는 시점에 득점이 나왔다.

서울 입장에서도 든든하다. 중요한 시점에서 나온 공격포인트다. 리그에서 5위(승점 44·11승11무9패)에 머무르고 있는 서울은 파이널A 확정에 사활을 걸고 있다. 6위 광주FC(승점 42)가 불과 2점 차로 추격하고 있다. 서울이 자력으로 파이널A에 진입하기 위해서는 남은 정규 라운드 2경기를 모두 이겨야 한다.

정승원이 이날 활약을 바탕으로 더욱 비상한다면 서울에게는 이보다 더 좋은 플러스 효과가 없다.

서울은 오는 10월5일 수원FC와 K리그1 원정 경기에 나선다.

