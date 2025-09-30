백종원, 방송 활동 중단 후 대만서 근황 포착…한식 바비큐 홍보 나서

백종원 더본코리아 대표의 근황이 전해졌다. 사진 = 온라인 커뮤니티

30일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘대만 활동 중인 백종원’이라는 제목의 게시글과 함께 그의 사진이 게재됐다. 공개된 사진 속 백종원이 대만 현지 방송에 출연해 상추에 바비큐를 싸 먹는 모습이 담겼다.

해당 장면은 대만 뉴스 채널 TVBS가 지난 29일 보도한 화면으로, 백 대표는 타이베이 동구에 위치한 한 한식 바비큐 레스토랑에서 열린 홍보 행사에 참석했다. 그는 직접 쌈을 싸 먹는 시연을 하며 해당 식당의 특제 해산물 장을 추천했고, 자신이 특허를 보유한 얇게 썬 소갈빗살 메뉴도 소개했다.

백종원은 지난 21일 소스 홍보를 위해 출국해 태국을 시작으로 대만, 중국, 미국 등 해외 여러 국가를 순회하며 영업 활동을 이어가고 있다.

한편, 백종원은 최근 자사 햄 제품 ‘빽햄’의 품질 논란을 비롯해 농지법 위반, 원산지 표기법 위반, 축제 현장에서 분무기를 활용한 장비 사용 등 각종 논란에 휘말렸다. 특히 원산지 표기 위반 혐의와 관련해서는 사건이 검찰에 송치된 상태다.

논란이 확산되자 백종원은 지난 5월 “방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 저의 모든 열정과 온 힘을 오롯이 더본코리아의 성장에 집중하겠다”며 방송 활동 중단을 선언했다.

