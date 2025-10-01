“무지개다리 건너는 너에게 꽃송이를”… 펫장례식장 포포즈, 생화 장식 지원

포포즈가 생화 장식을 지원하는 ‘안녕, 나의 소중한 추억’ 프로모션 이미지. 펫닥 제공

펫닥의 반려동물 장례식장 브랜드 포포즈가 생화 장식을 지원하는 ‘안녕, 나의 소중한 추억’ 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

이날부터 오는 19일까지 포포즈 전 지점에서 관 장례, 요람 장례, 자연닮음, ALL IN ONE 장례 구성을 이용하는 고객 모두에게 생화 장식을 제공한다.

포포즈 관계자는 “프로모션 명칭에 반려동물과의 함께한 시간을 되새기며 소중함을 기억하고, 평생 간직할 따뜻한 기억이 되길 바라는 의미를 담았다”며 “앞으로도 반려 가족의 마음을 위로하고, 존엄한 반려동물 장례 문화 조성에 앞장설 것”이라고 말했다.

포포즈는 친절한 전문성·일관된 경험·진정한 교감이라는 기업 원칙을 바탕으로 보호자의 정서적 회복을 돕고, 존엄한 장례 문화를 선도하는 브랜드다. 단순히 화장만을 진행하는 장례 절차를 넘어 보호자의 정서적 치유와 추모를 위한 산골장, 수목장, 메모리얼 월, 블리스 스톤 등 다양한 추모 서비스를 지속적으로 개발 및 제공하고 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

