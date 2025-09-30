‘이범수 전부인’ 이윤진 “잘못된 곳에 오래 머물면 내가 이상해져”…의미심장한 글 남겨

통역사 이윤진. 사진 = 이윤진 SNS 계정

배우 이범수의전 아내이자 통역사 이윤진이 의미심장한 글을 남겨 눈길을 끌고 있다.

이윤진은 29일 자신의 SNS에 “잘못된 곳에 오래 머물면 내가 이상해진다. 말수가 줄고 표정이 굳고 내가 나 같지 않았다. 벗어나고 나서야 알았다. 그곳은 내가 있을 곳이 아니었다”라는 글을 공유했다.

이어 “견디는 중. 조금만 견디자”라는 글과 함께 배우 윤여정이 했던 말을 공유하며 “이번 한주도 잘 버텨냅시다”라고 덧붙였다.

한편, 이윤진은 2010년 배우 이범수와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나, 15년 만에 이혼 소식을 전했다. 딸 소을은 이윤진과 아들 다을은 이범수와 지내왔으나, 최근에는 두 자녀 모두와 함께 발리에서 생활 중이다.

이윤진은 ENA 예능 ‘내 아이의 사생활’에 출연해 발리에서의 일상과 아이들과의 재회 장면을 공개하며 화제를 모으기도 했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]