트로트 명가 토탈셋의 진성이 탄탄한 라이브와 재치있는 입담으로 즐거움을 전했다.

진성은 30일 방송된 MBC 표준FM '손태진의 트로트 라디오' 치매 극복의 날 특집 공개방송에 게스트로 출연했다. 이날 진성은 자신의 히트곡 '안동역에서'를 열창하며 현장의 분위기를 고조시켰다.

진성은 "'손트라'에 언제 불러주나 생각했는데 오늘 오게 됐다. 그동안 출연 요청을 주셨지만 지방 행사들이 연계가 되다 보니 출연을 못했다. 너무나 잘생기고 키가 큰 손태진 옆에 있으려니 떨린다"며 재치 있는 입담을 뽐냈다.

세월이 지나도 변함없는 목소리와 한 서린 감성을 선보이며 '트로트 대부'로 굳건히 자리를 지키고 있는 진성은 "부모님께 재산은 물려받지 못했지만 좋은 목을 물려받았다. 가수로 오래 활동할 수 있어 행복하고 부모님께 감사드린다"고 전했다.

이날의 주제인 건강에 대해 "제가 혈액암과 심장 판막증이라는 큰 병을 앓았는데 약물에 오래 노출되고 나니 건망증이 심해져서 치매를 의심해 본 적도 있었다. 저보다 연세가 있으신 분들은 운동을 꾸준히 하시기를 권장한다"고 격려했다.

또한 자신의 건강 관리 비법도 소개했다. 진성은 "자연 친화적인 삶을 통해 안정을 찾는다. 육체적 건강도 중요하지만 정신적인 건강을 위해 시작한 작은 텃밭이 커져 농사처럼 되어 버렸다. 일찍 일어나 밭일을 하고 있다"고 밝혔다.

