‘랩컵 우승’ 양카일, ‘쇼미12’ 출사표…활약 기대되는 이유

래퍼 양카일(Yang Kyle, 본명 양승일)이 Mnet 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니 12’에 지원했다.

양카일은 매 서바이벌 프로그램마다 존재감을 각인시키며 결과로 성적을 수확해 온 ‘서바이벌 사냥꾼’으로 통한다.

양카일은 힙합 서바이벌 ‘랩컵(Rapcup)’ 우승으로 실력을 입증했고, 이어 ‘랩:퍼블릭(Rap:Public)’ 준우승으로 경쟁 구도 속에서도 꾸준히 상위권 성적을 거두며 상승세를 이어왔다.

무대를 향한 도전을 통해 매 유의미한 성과를 만들어온 양카일의 이력은 그가 '쇼미더머니 12'에서 펼칠 무대에 대한 기대감을 높인다.

국내 최정상급 힙합 경연으로 꼽히는 ‘쇼미더머니 12’는 기획 단계부터 강도 높은 미션과 다층적인 무대 구성을 예고하고 있다.

단단한 라임과 재치 있는 가사, 무대 장악력을 강점으로 하는 양카일이 대규모 경연 환경에서도 흔들림 없이 성적을 가져오는 ‘서바이벌형 아티스트’임을 다시 한번 증명할지 관심이 모인다.

