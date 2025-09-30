KBL, CJ ENM·CJ CGV와 새 시즌 프로농구 극장 생중계 MOU 체결

사진=KBL 제공

한국프로농구연맹(KBL)은 CJ ENM-CJ CGV와 2025∼2026 LG전자 프로농구 주요 경기를 CGV 극장에서 생중계하기 위한 협력 관계를 구축하고자 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

CGV씨네드쉐프 용산 스트레스리스 시네마(서울 용산구 소재)에서 진행된 이번 협약식은 KBL 신해용 사무총장, CJ ENM 구교은 스포츠사업부장, CJ CGV 고재수 시네마사업본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.

지난 시즌 챔피언결정전 1차전 뷰잉파티 전석 매진 기록을 바탕으로 KBL은 이번 협약을 통해 새 시즌에는 개막전과 농구영신, 챔피언결정전 등 주요 경기를 중심으로 전국 CGV 상영관에서 실시간 생중계할 예정이다.

CJ ENM은 프로농구 주관 방송사로서 경기장과 영화관을 잇는 이원 생중계를 지원하고, 리그 홍보를 위한 영상 콘텐츠 제작에도 참여할 예정이다. 또한, CJ CGV는 전국 극장 내 디지털 광고 채널을 활용해 시즌 일정과 주요 콘텐츠를 노출하는 등 리그 홍보를 위한 적극적인 지원에 나선다.

한편, KBL은 이번 협약을 통해 기존 프로농구 팬은 물론 문화콘텐츠 소비에 익숙한 MZ세대와 가족 단위 관객 등 새로운 관람층과의 접점을 확대하고, 스포츠 관람 방식의 다변화 측면에서도 의미 있는 시도가 될 것으로 기대하고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

