한석준, 부상 뒤늦게 고백 “집에서 의식 잃고 쓰러져…응급실 이송”

방송인 한석준. 사진 = 한석준 SNS 계정

방송인 한석준이 최근 집에서 의식을 잃고 쓰러져 부상을 입었던 사실을 뒤늦게 털어놨다.

한석준은 30일 자신의 SNS를 통해 “지난주, 집에서 갑자기 쓰러졌다. 기억이 끊긴 채로. 아내가 저를 깨웠을 때 잠에서 깬 건지, 죽음에서 돌아온 건지 구분이 안 됐다”며 당시 상황을 고백했다.

이어 “피가 흥건하고, 말도 제대로 안 나왔다. 응급실로 실려 가 뇌 촬영하고 찢어진 곳 치료받았다” 밝혔다.

그는 해당 부상 사실을 외부에 알리지 않은 채 일정에 차질을 빚기도 했다. tvN SHOW ‘프리한19’ 녹화와 국악방송 라디오 ‘한석준의 문화시대’에 불참했으며, 대신 진행을 맡아준 은영선 성우와 방송인 장예원에게 감사 인사를 전했다.

또한 “머리에 붕대 감고 강연에 참석하기도 했다”며 “현장에서 많은 분들이 걱정해주셔서 감사했다” 고 덧붙였다.

한편, 한석준은 다양한 방송활동과 더불어 유튜브 채널 ‘프리한 삼촌 한석준’을 운영 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

