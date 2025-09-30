[토크박스] “결국 끝까지 오네요” 쌍둥이도 혀 내두른 독수리의 저력

사진=뉴시스

“결국 여기까지 왔네요.”

프로야구 LG가 홈 팬들 앞 정규리그 우승 피날레를 정조준한다. 30일 서울 잠실 야구장에서 열리는 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 두산과의 홈경기를 앞두고 있다. 시즌 143번째 경기에서 필승의 의지를 불태운다.

정규리그 85승3무54패를 기록, 2위 한화(82승3무56패)와는 2.5경기 차다. 정규리그 1위 확정 매직넘버를 ‘-1’ 남겨둔 시점, 대전 원정길에서 축포를 띄우고자 했지만, 여의찮았다. 하루 전엔 한화 상대로 쓰라린 패배(3-7)를 떠안았다.

분위기를 재차 추스르고, 안방으로 돌아와 재차 승리를 노린다. 수장도 거듭 “야구가 참 어렵다”고 되다. 30일 두산전에 앞서 취재진과 만난 염경엽 LG 감독은 “야구도 사람이 움직이는 것 아닌가. 예상을 빗나간다. 생각대로라면 우리가 좀 더 쉽게 1위를 하고 있었을 것”이라고 되돌아봤다.

이어 “결국 끝까지 오게 됐다”며 “두 경기 남은 시점인데도, 아직 우승을 확정하지 못했으니 정규리그 끝까지 온 것과 다름이 없다. 2년 전엔 9경기 남겨두고 정규리그 우승을 차지했다. 그만큼 올 시즌 한화가 강하다는 것”이라고 덧붙였다.

이른바 ‘지키는 야구’의 힘이라는 게 염 감독의 설명이다. 그는 “한화가 그 순위에 있는 건 다 이유가 있다. 투수의 구위가 좋아 지금까지 버틸 수 있는 힘이 있다. 야구는 지키는 게 첫 번째다. 그게 되면 무조건 3위 안에 들어간다”고 전했다.

어쩔 수가 없다. LG는 지금 주어진 앞만 바라본다. 두산전 승리로 결론을 내겠다는 각오다. 염 감독은 “내일까지 안 가는 게 최고의 목표”라고 힘줘 말했다. 만일 LG가 이날 두산을 꺾는다면 홈 팬들 앞에서 우승 축포를 쏠 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

