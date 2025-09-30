롯데월드 어드벤처, 몬스터버스 어트랙션 ‘콩X고질라’ 12월 오픈

잠실 일대에 콩과 고질라의 거대한 그림자가 드리워졌다.

롯데월드 어드벤처가 공식 소셜미디어를 통해 신규 어트랙션 ‘콩X고질라: 더 라이드’의 티저 이미지(사진)를 순차적으로 공개했다. 이번 티저 이미지에서는 잠실 일대에 각각 콩과 고질라의 그림자가 드리워져 있어 궁금증을 자아낸다. 특히 ‘괴수들이 곧 온다(THE MONSTERS ARE COMING)’는 메시지가 새로운 어트랙션에 대한 기대감을 더욱 증폭시킨다.

롯데월드 어드벤처가 올해 12월 오픈하는 콩X고질라: 더 라이드는 영화제작사인 레전더리 엔터테인먼트와 도호와의 협업으로 선보이는 멀티미디어 다크라이드다. 콩과 고질라를 비롯한 전설 속 거대 괴수 타이탄들이 실존하는 세계인 ‘할로우 어스’를 배경으로 하는 영화적 세계관 몬스터버스를 전세계 최초로 접목한 어트랙션이기도 하다.

탑승객들은 타이탄을 연구하는 비밀 조직 모나크의 신입 요원이 되어 할로우 어스로 임무를 수행하러 떠나게 된다. 탐험을 하던 중 세계의 질서가 무너지며 혼돈이 찾아오고 탑승객들은 콩과 고질라를 비롯한 타이탄들 간의 전투에 휘말린다. 흥미진진한 격돌이 이어지며 탑승객들은 몬스터버스 세계 속으로 완전히 몰입하게 된다.

하헌민 롯데월드 개발부문장은 “이번 어트랙션은 영화적 세계관을 접목한 어트랙션이라는 점에서 의미가 깊다”며 “멀티미디어를 비롯한 다양한 연출을 통해 탑승객들에게 극강의 몰입감을 선사할 것”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]