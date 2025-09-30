김수현 측 “故 김새론과 투샷, 2016년 아닌 2020년 촬영”…허위 주장 반박

고(故) 김새론이 생전 SNS에 올렸다가 삭제해 논란이 됐던 투샷 사진. 사진 = 고(故) 김새론 SNS 계정

배우 김수현 측이 고(故) 김새론이 생전 SNS에 올렸다가 삭제해 논란이 됐던 투샷 사진에 대해 입장을 밝혔다.

김수현의 법률대리인 법무법인 필 고상록 변호사는 30일, 자신의 유튜브 채널 게시판에 김수현이 군 복무 시절 김새론이 아닌 실제 연인에게 보낸 편지를 공개하며, 김새론이 공개해 논란이 됐던 투샷 사진에 대해 자세히 언급했다.

고 변호사는 “진실을 밝히는 과정에서 본의 아니게 관련인에게 부담을 줄 수 있다는 점은 고인(고 김새론)에 대해서도 마찬가지다. 이 사건이 가진 특수한 어려움은 바로 여기에 있다”고 전했다.

이어 “문제의 발단은 2024년 3월 25일 고인이 지인에게 보낸 카카오톡 대화에 남아 있던 거짓 입장문 초안이었다”며 “드라마 ‘눈물의 여왕’이 큰 인기를 끌던 당시, 고인이 SNS에 올렸다가 곧바로 삭제한 ‘고인과 배우가 얼굴을 맞대고 있는 사진’은 사실관계를 재차 확인 결과 고인이 대학교 2학년이 되기 전인 2020년 2월 말 촬영된 것”이라고 설명했다.

또한 “고인이 누군가의 도움을 받아 준비한 것으로 보이는 해당 입장문 초안에는, 그 사진을 ‘고인이 2016년 (고등학교 1학년) 때 찍은 사진’이라고 주장하는 중대하고 명백한 허위가 포함돼 있었다”며 “이 사진은 같은 문서에서 ‘고인이 중학교 3학년 때부터 대학교 3학년까지 배우와 교제했다’는 허위 주장의 유일한 근거로 인용됐다”고 덧붙였다.

고(故) 김새론은 2022년 음주운전 사고 후 활동을 중단한 상태에서, 2024년 3월 자신의 SNS에 김수현과 볼을 맞대고 찍은 사진을 게재했다가 약 3분 만에 삭제한 바 있다.

당시 김수현은 드라마 ‘눈물의 여왕’이 방영 중으로, 작품의 큰 성공과 함께 뜨거운 관심을 받고 있던 시점이었다. 해당 사진이 공개되자 김수현 측은 “열애설은 사실무근”이라며 “김새론의 이러한 행동의 의도는 전혀 알 수 없다”고 선을 그었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]